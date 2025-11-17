România a pierdut încă un meci în preliminariile CM 2026 și, la fel ca dățile trecute, toată lumea e de vină, mai puțin selecționerul și echipa sa!

La această concluzie ajungi, când parcurgi declarațiile date, astăzi, de Mircea Lucescu (80 de ani). Venit în fața jurnaliștilor, pentru a prefața meciul fără miză cu San Marino (mâine, ora 21:45, Ploiești), „Il Luce“ a continuat să „tragă“ în bosniaci. În primul rând, din cauza atmosferei de la Zenica. Tehnicianul de 80 de ani a spus, răspicat, că partida ar fi trebuit să fie întreruptă la decizia arbitrului Michael Oliver!

„Arbitrul trebuia să întrerupă jocul pentru scandările rasiste (n.r. – xenofobe), așa cum s-a întâmplat și la București pentru strigăte mai puțin importante. Noi trebuie să protestăm la FIFA și UEFA! În Bosnia, totul a fost premeditat! Nimic n-a fost întâmplător. Ne se face așa ceva! Există o limită. Trebuie să fie și bun simț și respect. Ce vină aveam noi pentru ceea ce au făcut alții, doi trei inși?! Eu nici nu știam de acel banner din Serbia. Am aflat ulterior. Nu echipa noastră a fost de vină pentru ceea ce au făcut alții“, a tunat „Il Luce“.

