Recorduri spulberate pe Parc des Princes: meciul PSG – Bayern a intrat direct în istoria Champions League

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacol total în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, unde PSG a învins Bayern Munchen cu 5-4, într-o partidă care a stabilit două borne statistice fără precedent în competiție.

TAGS:
Din articol

Confruntarea de marți seara din capitala Franței a devenit un moment de referință pentru fotbalul european. Duelul dintre PSG și Bayern Munchen s-a încheiat cu scorul de 5-4, rezultat care a generat două recorduri istorice în cea mai importantă competiție intercluburi.

După un start echilibrat, scorul a fost deschis de bavarezi prin Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 17. Gazdele au răspuns prin Kvaratskhelia (24') și Joao Neves (33'), preluând conducerea. Deși Olise a egalat pentru germani spre finalul primei părți, Dembele a readus echipa pariziană în avantaj în prelungiri, tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

  • Imago1076743051
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Bornă istorică după primele 45 de minute

Cele cinci reușite din prima parte a meciului au reprezentat o premieră absolută pentru această fază a turneului. „PSG - Bayern Munchen este prima semifinală de UEFA Champions League în care s-au marcat cinci goluri în prima repriză. Spectacol”, a transmis Opta pe platforma X.

Festivalul ofensiv a continuat și după pauză. Kvaratskhelia și Dembele au ridicat scorul la 5-2 în decurs de doar două minute (56 și 58), dând impresia că soarta partidei este pecetluită. Totuși, Bayern a replicat rapid prin Upamecano și Luis Diaz, menținând suspansul până la finalul jocului, în care Mayulu a lovit o bară pentru gazde în minutul 87.

Scorul final de 5-4 a consemnat al doilea record al serii. Potrivit datelor furnizate de statisticienii de la Opta, duelul a devenit cea mai prolifică semifinală din istoria turneului: „La scorul de 5-3 pentru PSG, acesta este acum meciul de semifinală cu cele mai multe goluri marcate din întreaga istorie a UEFA Champions League. Sărbătoare”.

Calificarea în marea finală urmează să se decidă în manșa secundă, care va avea loc în Germania, la Munchen.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!