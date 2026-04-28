Recorduri spulberate pe Parc des Princes: meciul PSG – Bayern a intrat direct în istoria Champions League

După un start echilibrat, scorul a fost deschis de bavarezi prin Harry Kane , care a transformat un penalty în minutul 17. Gazdele au răspuns prin Kvaratskhelia (24') și Joao Neves (33'), preluând conducerea. Deși Olise a egalat pentru germani spre finalul primei părți, Dembele a readus echipa pariziană în avantaj în prelungiri, tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

Confruntarea de marți seara din capitala Franței a devenit un moment de referință pentru fotbalul european. Duelul dintre PSG și Bayern Munchen s-a încheiat cu scorul de 5-4, rezultat care a generat două recorduri istorice în cea mai importantă competiție intercluburi.

Bornă istorică după primele 45 de minute

Cele cinci reușite din prima parte a meciului au reprezentat o premieră absolută pentru această fază a turneului. „PSG - Bayern Munchen este prima semifinală de UEFA Champions League în care s-au marcat cinci goluri în prima repriză. Spectacol”, a transmis Opta pe platforma X.

Festivalul ofensiv a continuat și după pauză. Kvaratskhelia și Dembele au ridicat scorul la 5-2 în decurs de doar două minute (56 și 58), dând impresia că soarta partidei este pecetluită. Totuși, Bayern a replicat rapid prin Upamecano și Luis Diaz, menținând suspansul până la finalul jocului, în care Mayulu a lovit o bară pentru gazde în minutul 87.

Scorul final de 5-4 a consemnat al doilea record al serii. Potrivit datelor furnizate de statisticienii de la Opta, duelul a devenit cea mai prolifică semifinală din istoria turneului: „La scorul de 5-3 pentru PSG, acesta este acum meciul de semifinală cu cele mai multe goluri marcate din întreaga istorie a UEFA Champions League. Sărbătoare”.

Calificarea în marea finală urmează să se decidă în manșa secundă, care va avea loc în Germania, la Munchen.