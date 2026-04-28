Uluitor! Răsturnare de situație după PSG - Bayern 5-4

Paris Saint-Germain a primit vizita lui FC Bayern Munchen marți seară, de la ora 22:00, în turul semifinalelor UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, parizienii s-au impus cu 5-4!

Francezii au rezumat în două cuvinte ”nebunia” din PSG - Bayern Munchen 5-4

Statisticienii de la Football Meets Data scriu că formația dirijată de Luis Enrique deține acum 58% șanse să treacă de semifinalele cu FC Bayern. Bavarezii rămân, cu 42 de procente.

Dacă supercomputerul OPTA scria înainte de meci că FC Bayern este clar favorită în fața lui PSG să se califice în finala de la ”masa bogaților”, cu 61.7% procente, iată că după seara magică de marți lucrurile s-au întors.

Ce susține supercomputerul Opta despre Arsenal și Atletico Madrid, cealaltă semifinală din UCL

Arsenal are 71.7% șanse să ajungă în finală, în timp ce Atletico Madrid deține 28.3 procente. Mai mult decât atât, supercomputerul Opta a evidențiat că ”tunarii” au 35.7% șanse să câștige UEFA Champions Legaue, iar Atletico Madrid, doar 8.7 procente!

PSG - Bayern 5-4

Au fost două reprize incendiare pe ”Parc des Princes” marți seară. Bayern a deschis scorul în minutul 17 prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Khvicha Kvaratskhelia a restabilit egalitatea în minutul 24, iar Joao Neves a dus scorul la 2-1 în minutul 33.

Înainte de pauză, Michael Olise a egalat în minutul 41. Chiar și așa, PSG a fost cea care a intrat la vestiare cu avantaj, după ce Ousmane Dembele a fructificat cu sânge rece al doilea penalty din meci.

În actul secund, Kvaratskhelia a marcat golul 4 pentru PSG în minutul 56, iar la doar două minute în față, Ousmane Dembele și-a trecut în cont ”dubla”.

Dayot Upamecano și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 65, iar Luis Diaz, după o preluare perfectă în urma pasei lui Harry Kane, a închis tabela de marcaj la 5-4.