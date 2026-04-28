Uluitor! Răsturnare de situație după PSG - Bayern 5-4

Show total la ”masa bogaților” marți seară!

Paris Saint-Germain a primit vizita lui FC Bayern Munchen marți seară, de la ora 22:00, în turul semifinalelor UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, parizienii s-au impus cu 5-4!

Dacă supercomputerul OPTA scria înainte de meci că FC Bayern este clar favorită în fața lui PSG să se califice în finala de la ”masa bogaților”, cu 61.7% procente, iată că după seara magică de marți lucrurile s-au întors.

Statisticienii de la Football Meets Data scriu că formația dirijată de Luis Enrique deține acum 58% șanse să treacă de semifinalele cu FC Bayern. Bavarezii rămân, cu 42 de procente.

Ce susține supercomputerul Opta despre Arsenal și Atletico Madrid, cealaltă semifinală din UCL
Arsenal are 71.7% șanse să ajungă în finală, în timp ce Atletico Madrid deține 28.3 procente. Mai mult decât atât, supercomputerul Opta a evidențiat că ”tunarii” au 35.7% șanse să câștige UEFA Champions Legaue, iar Atletico Madrid, doar 8.7 procente!

Au fost două reprize incendiare pe ”Parc des Princes” marți seară. Bayern a deschis scorul în minutul 17 prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Khvicha Kvaratskhelia a restabilit egalitatea în minutul 24, iar Joao Neves a dus scorul la 2-1 în minutul 33.

Înainte de pauză, Michael Olise a egalat în minutul 41. Chiar și așa, PSG a fost cea care a intrat la vestiare cu avantaj, după ce Ousmane Dembele a fructificat cu sânge rece al doilea penalty din meci.

În actul secund, Kvaratskhelia a marcat golul 4 pentru PSG în minutul 56, iar la doar două minute în față, Ousmane Dembele și-a trecut în cont ”dubla”.

Dayot Upamecano și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 65, iar Luis Diaz, după o preluare perfectă în urma pasei lui Harry Kane, a închis tabela de marcaj la 5-4.

