Deși „tricolorii” au condus după golul lui Daniel Bîrligea din minutul 17, repriza a doua a fost un coșmar: Dzeko a egalat cu un șut deviat, Bajraktarevic a trimis o bijuterie în vinclu, Drăguș a fost eliminat, iar Tabakovic a stabilit scorul final în prelungiri.

Rezultatul îi scoate definitiv pe români din lupta pentru locul 2 în Grupa H. România va termina preliminariile pe poziția a treia și va merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor, unde o așteaptă adversari de top.

Fostul elev cere demisia lui Mircea Lucescu: „Vremea ta a trecut”

Printre cei care au reacționat dur se numără și Nicolae Negrilă, fost fundaș dreapta al naționalei, cu 27 de selecții, jucător antrenat chiar de Mircea Lucescu în primul său mandat. Fostul internațional nu a menajat deloc actualul selecționer.

„Vremea lui nea Mircea a trecut, așa cum ne-a trecut tuturor. Lasă pe altcineva mai tânăr, fără supărare!”, a declarat Negrilă pentru prosport.ro.

Fostul stoper a criticat și discursul selecționerului, în special referirile la arbitraj: „Să lase scuzele! Pe vremea mea aveam o națională puternică: Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Cămătaru, Hagi… Iar nea Mircea avea atunci 40 și ceva de ani. Acum e altceva, timpul trece pentru toți”.

România mai are de disputat duelul cu San Marino, însă fără miză reală. Barajul pentru Mondial se anunță infernal, cu posibili adversari precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

