Mircea Lucescu vede capătul drumului ca selecționer al României. Pentru că, în această campanie din preliminariile CM 2026, s-au petrecut niște lucruri ireparabile.

În primul rând, pe fondul rezultatelor extrem de slabe, s-a făcut ţăndări imaginea unui antrenor colos, de neatins. Dovadă și faptul că, după partidele cu Cipru în deplasare (2-2) și cu Bosnia la Zenia (1-3), s-a scandat „Demisia, demisia“, fanii solicitând plecarea lui „Il Luce“.

Apoi, chiar selecționerul României și-a dat niște „autogoluri“ foarte urâte. Plecările sale din timpul unor interviuri, alegerile și schimbările neinspirate la mai multe meciuri, plus senzația apăsată, cum că ne face un favor acceptând funcția de selecționer, iată principalele motive pentru care plecarea lui Lucescu pare iminentă.

În confirmarea acestei idei vine și faptul că, în mod repetat, actualul selecționer a refuzat să precizeze dacă are de gând să stea pe bancă și la următoarea etapă a preliminariilor, cea cu barajele din martie 2026.

Lucescu, meci de adio cu cea mai slabă națională din lume

Preliminariile CM 2026 se vor încheia, marți (ora 21:45), într-un decor dezolant pentru România. Pentru că vom întâlni San Marino pe „Ilie Oană“, la Ploiești, într-o partidă cu cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA!

Mai mult decât atât, România – San Marino nu mai are nicio miză. Pentru că noi nu mai putem termina mai sus de locul 3 (și nici mai jos!), în grupa H, în timp ce San Marino s-a „lipit“ de ultimul loc, așa cum era de așteptat.

În acest context, ieșirea lui Mircea Lucescu de pe scenă se poate produce într-o astfel de partidă, cu cea mai slabă națională din fotbalul mondial! Vorbim despre un final nedemn pentru un antrenor uriaș, totuși, cu niște rezultate incontestabile, de-a lungul anilor.

Anghel Iordănescu a pățit la fel

Scenariul de mai sus, dacă se va adeveri, va fi unul cu repetiție pentru un mare antrenor român. Pentru că și Anghel Iordănescu (75 de ani), numit „Antrenorul secolului“ în România, pentru rezultatele sale cu Generația de Aur, și-a încheiat ultimul mandat de selecționer, în genunchi.

Pe 19 iunie 2016, la Lyon, „Generalul“ a condus pentru ultima oară „armata“ tricoloră. Într-un meci de tristă amintire: 0-1 cu Albania (!), la Campionatul European din Franța. Din cauza acestui rezultat, România s-a clasat pe ultimul loc în grupa A, după Franța, Elveția și Albania și a părăsit competiția cu 1 punct.

