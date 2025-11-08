Deși FC Botoșani este liderul surprinzător al Superligii, niciun jucător antrenat de Leo Grozavu nu a fost convocat.



Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a avut o reacție neașteptată pentru Prosport. În loc să critice decizia selecționerului, așa cum au făcut alți conducători din Superliga, Iftime i-a dat dreptate lui "Il Luce" și a dezvăluit că a discutat deja cu jucătorii săi despre această situație.



Iftime: "Jucătorii mei au înțeles"



Finanțatorul de la Botoșani a explicat de ce acceptă pe deplin alegerea lui Mircea Lucescu, deși echipa sa domină campionatul intern.



"Nu este nimic de comentat. Domnul Lucescu a făcut o selecție corectă și obiectivă", a spus Iftime. "Eu am discutat cu jucătorii mei, iar ei au înțeles ceea ce le-am transmis".



Patronul liderului a intrat în detalii și a explicat de ce fotbaliștii săi nu sunt încă pregătiți pentru echipa națională, menționând și cazul străinilor din lotul său. "Mircea Lucescu nu îi poate convoca la națională pe Ongenda sau pe portarul Anestis, care în opinia mea e unul dintre cei mai buni din prima noastră divizie, iar jucătorilor români pe care eu îi am în lot le trebuie continuitate în evoluții și confirmare.



Domnul Lucescu e atent la toate detaliile. FC Botoșani nu joacă în cupele europene ca să avem meciuri cu un nivel mai ridicat față de cele din Superliga", a transmis Iftime.



Acesta a insistat că interesul naționalei primează și că jucătorii săi, precum Mailat, trebuie să muncească mai mult pentru a prinde lotul.



"Nu trebuie să se supere nimeni, deoarece interesul naționalei trebuie să fie pe primul loc. Mailat este un băiat inteligent și a înțeles și el despre ce este vorba. Știe că are de muncit mult mai mult. Deci, nu e nimic de comentat la această selecție", a încheiat patronul Botoșaniului.



Lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).