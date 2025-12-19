Copiii din academia Rapidului au avut parte de un eveniment de suflet la terenurile de antrenament. L-au primit pe Moș Crăciun, pe care l-au întâmpinat cu kendama, o jucărie foarte populară printre cei mici.

Micii rapidiști l-au vrăjit pe Moș Crăciun cu kendama

Cântărețul CRBL a fost prezent alături de copii și s-a jucat cu ei, punându-le la încercare îndemânarea și reflexele în utilizarea jucăriei kendama.

A fost prezent și fundașul stânga Lucian Goge, rămas liber de contract după despărțirea de Metaloglobus din vara anului 2024.

Goge, bucuros alături de copii

Apărătorul lateral a îmbrăcat tricoul giuleștenilor între anii 2017–2022, alături de care a reușit să promoveze din Liga a 4-a în Superligă.

„Decât să folosească telefonul, eu prefer mai mult kendama”, a spus Lucian Goge, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Copiii au plecat încărcați de cadouri de la terenurile de antrenament. Întrebat ce ar dori să primească de la Moș Crăciun de reporterul PRO TV, un copil a răspuns: „Aș vrea să fie o kendama, o minge, un caiet cu Rapid și un tricou al lui Dobre”.

Ceva mai mare decât ei, fundașul central Cristi Ignat (22 de ani) ar vrea de la Moș Crăciun ca Rapidul să câștige al patrulea titlu de campioană din istorie: „Mi-aș dori foarte mult” .

