Ianis Hagi (27 de ani) a rupt gheața și în Turcia, după o perioadă în care nu se remarcase cu nimic, la Alanyaspor.

Astăzi, în partida din etapa a 12-a, Trabzonspor – Alanyaspor, internaționalul nostru a fost titular (a jucat 89 de minute). Și a reușit să-și pună amprenta pe rezultatul final! Gazdele au trecut în frunte, în minutul 15, și victoria lor părea că prinde contur, în condițiile în care avantajul lor de pe tabelă s-a menținut mult timp. Până în minutul 73, mai precis, când Ianis Hagi a restabilit egalitatea din pasa lui Maestro.

Grație acestei reușite, Ianis Hagi a fost cel mai bun om din echipa oaspeților, fiind notat cu 8 de Flashscore. Iată cifrele românului, în această partidă:

*Total șuturi: 3

*Acuratețea paselor: 75% (27 din 36)

*Total atingeri ale balonului: 64

*Total atingeri ale balonului în careul advers: 7

*Dribbling-uri reușite: 0 din 1

*Total dueluri: 12

După reușita sa de astăzi, Ianis Hagi a ajuns la 8 meciuri, 2 goluri și 1 pasă de gol pentru Alanyaspor.

Cum Gaziantep – Alanyaspor s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, echipa lui Ianis Hagi rămâne pe un loc călduț în clasament, 8 din 18. Alanyaspor a strâns 15 puncte în 12 etape. Lider e Galatasaray cu 29 de puncte și cu un meci mai puțin disputat.

