Cătălin Cîrjan: ”Știu foarte bine că nu am fost la cel mai bun nivel în ultimele meciuri!”

Cătălin Cîrjan a contribuit cu o pasă decisivă la victoria lui Dinamo, iar la finalul meciului a mărturisit că, în opinia sa, a avut o evoluție bună, chiar dacă, în ultimele meciuri, prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

După meci, Cîrjan a comentat și faptul că nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru cele două meciuri din luna noiembrie, cu Bosnia și San Marino.

”Nu știu ce să vă zic, întrebați-l pe Mister. Cred că am avut o evoluție bună mai ales în a doua repriză, am făcut acea fază la golul doi, apoi am dat pasa de gol la golul trei. Nu vreau să spun mai multe.

Am văzut că se vorbește foarte mult despre asta, dar eu îmi fac treaba mea, muncesc în fiecare zi la antrenamente. Este normal ca la fotbal să fie perioade și perioade, dar cred că nu am uitat fotbalul. Sunt un jucător foarte bun și vreau să-mi fac treaba pe teren și să mă bucur de fotbal.

Nu pot să spun că pun presiune pe mine, dar este dificil, am și eu o familie, văd și ei tot ce se întâmplă în jurul clubului, toate comentariile, tot ce se scrie. Dar sunt puternic, am trecut prin momente mult mai grele, accidentări, alte lucruri și știu că o să ajung la un nivel mare.

Cred că și în seara asta am făcut un meci bun și vreau să continui tot așa, să-mi ajut echipa cu goluri, cu pase de gol. Nu pot spune că sunt supărat (n.r. că nu a fost convocat), sunt cel mai mare critic al meu și știu foarte bine că nu am fost la cel mai bun nivel în ultimele meciuri din campionat. Dar o să muncesc în continuare și sper să fiu acolo la următoarele convocări”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.

