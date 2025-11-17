Astfel, România va face parte din urna a patra la tragerea la sorți și va întâlni un adversar în teorie mai puternic. De altfel, tricolorii vor juca semifinala barajului în deplasare.

Ce au scris italienii după ce au aflat că pot da de România la baraj

La baraj, România poate da peste formații precum Italia, Turcia sau Ucraina.

Italienii de la Gazzetta dello Sport, cea mai cunoscută publicație de sport din Italia a analizat posibilii adversari pe care Squadra Azzurra îi poate întâlni la barajul de calificare la Cupa Mondială.

Când a venit vorba despre România, jurnaliștii din ”Cizmă” s-au arătat convinși că Squadra Azzurra poate trece fără probleme de tricolori. Italienii spun că România este unul dintre cei mai accesibili adversari pe care naționala condusă de Gennaro Gatuso o poate întâlni la baraj, chiar dacă România se bazează pe experiența ”vulpoiului bătrân”, Mircea Lucescu.

”Ar fi mai bine să evităm Suedia, și nu doar din cauza precedentului înspăimântător din 2017. Ar fi mult mai confortabilă o revanșă cu Macedonia, cu condiția ca aceasta să fie învinsă în meciul cu Țara Galilor. În caz contrar, în rândul celor patru posibile adversare ar intra Țara Galilor, care nu pare de neînvins.

Și, apropo de Regatul Unit: o altă ipoteză pentru semifinala barajului este Italia – Irlanda de Nord, care evocă alte amintiri jenante, deși îndepărtate în timp, adică eliminarea de la Mondialul din 1958. Este cea mai slabă din grup.

Chiar mai slabă decât România, ultima opțiune, salvată ca și Suedia de Nations League. România poate fi învinsă, cu toate trucurile vulpoiului bătrân Lucescu, pentru că nu mai este echipa lui Hagi. Este a fiului Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10, dar, cu tot respectul, nu este același lucru”, au scris italienii.

