Drăguș, Marius Marin și Mihăilă, OUT din lotul României la meciul cu San Marino

Deja resemnată că va juca barajul pentru CM 2026, iar la tragerea la sorți va fi repartizată în ultima urnă valorică, România va înfrunta San Marino fără 3 jucători din lotul deplasat la Zenica pentru partida cu Bosnia (1-3).



Denis Drăguș (suspendat după cartonașul roșu văzut la Zenica), Marius Marin (accidentat contra Bosniei) și Valentin Mihăilă nu se vor afla în lotul României pentru partida cu San Marino de la Ploiești.



În locul celor trei apar fotbaliști din Superliga: Louis Munteanu, Darius Olaru și Ștefan Baiaram.



Lotul României pentru partida cu San Marino:

