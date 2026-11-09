Fostul șef de la Casa Fotbalului îi cere demisia lui Răzvan Burleanu: „Vorbim despre vrăjeală politică!”

Reprezentativa de seniori a României a pierdut partidele disputate în grupă până în acest moment: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 contra Bosniei și 0-6 în fața Poloniei.

„Până acum suntem dezamăgiţi, ca majoritatea oamenilor implicaţi în fotbal, de la jucători şi antrenori până la jurnalişti şi suporteri. Echipa naţională nu a arătat deloc bine în niciun meci. Poate doar în partida cu Suedia. Dar nici nu cred că se poate întâmpla ceva spectaculos. Echipele pe care le întâlnim acum ne sunt superioare şi ne-au demonstrat acest lucru şi în primele meciuri. Nu ştiu dacă reuşim să facem unul sau trei puncte, dar, în orice caz, o naţională cu patru înfrângeri consecutive în meciuri oficiale nu cred că am mai avut. Poate că avem aşa ceva în statistici”, a spus Mircea Sandu, potrivit PrimaSport.

Fostul președinte al FRF este de părere că nu Comisia Tehnică s-a ocupat de desemnarea selecționerului Gică Hagi și susține că decizia i-a aparținut în totalitate lui Răzvan Burleanu. „Preşedintele unei federaţii este cel care face propuneri, inclusiv în privinţa celui pe care îl numeşte selecţioner al naţionalei. Toată vrăjeala asta cu Comisia Tehnică... Ori îţi asumi responsabilitatea, ori nu ţi-o asumi. Comisia Tehnică este o vrăjeală. Am avut comisie tehnică în anii '90, spre 2000, când erau Angelo Niculescu, când era Cornel Dinu, când era Lucescu, când erau mastodonţii antrenoratului din România. În orice caz, erau cei mai mari specialişti”, a afirmat acesta.