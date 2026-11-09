Fostul șef de la Casa Fotbalului îi cere demisia lui Răzvan Burleanu: „Vorbim despre vrăjeală politică!”

Fostul șef de la Casa Fotbalului îi cere demisia lui Răzvan Burleanu: „Vorbim despre vrăjeală politică!” Nationala Razvan burleanu 1
Kadi Bulgakov
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Mircea Sandu (74 de ani) l-a criticat pe Răzvan Burleanu (42 de ani), actualul președinte al FRF, după ce naționala României a ajuns la patru eșecuri consecutive în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

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Reprezentativa de seniori a României a pierdut partidele disputate în grupă până în acest moment: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 contra Bosniei și 0-6 în fața Poloniei.

„Până acum suntem dezamăgiţi, ca majoritatea oamenilor implicaţi în fotbal, de la jucători şi antrenori până la jurnalişti şi suporteri. Echipa naţională nu a arătat deloc bine în niciun meci. Poate doar în partida cu Suedia. Dar nici nu cred că se poate întâmpla ceva spectaculos. Echipele pe care le întâlnim acum ne sunt superioare şi ne-au demonstrat acest lucru şi în primele meciuri. Nu ştiu dacă reuşim să facem unul sau trei puncte, dar, în orice caz, o naţională cu patru înfrângeri consecutive în meciuri oficiale nu cred că am mai avut. Poate că avem aşa ceva în statistici”, a spus Mircea Sandu, potrivit PrimaSport.

Fostul președinte al FRF este de părere că nu Comisia Tehnică s-a ocupat de desemnarea selecționerului Gică Hagi și susține că decizia i-a aparținut în totalitate lui Răzvan Burleanu. „Preşedintele unei federaţii este cel care face propuneri, inclusiv în privinţa celui pe care îl numeşte selecţioner al naţionalei. Toată vrăjeala asta cu Comisia Tehnică... Ori îţi asumi responsabilitatea, ori nu ţi-o asumi. Comisia Tehnică este o vrăjeală. Am avut comisie tehnică în anii '90, spre 2000, când erau Angelo Niculescu, când era Cornel Dinu, când era Lucescu, când erau mastodonţii antrenoratului din România. În orice caz, erau cei mai mari specialişti”, a afirmat acesta.

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Mircea Sandu îi cere demisia lui Răzvan Burleanu

În urma rezultatelor înregistrate de loturile naționale, inclusiv înfrângerea reprezentativei de tineret în Spania, scor 2-7, Mircea Sandu a susținut că Răzvan Burleanu ar fi trebuit să renunțe la funcție și a ironizat proiectele actualei administrații. 

„În orice caz, nu arată deloc bine şi nu văd perspective. Noi pierdem cu 6-0, iar tineretul, nici nu mai ştiu, cu 7-2 în Spania. Să mă ierte Dumnezeu, orice om normal la cap ar fi spus pas: «Să vină următorul şi să aplice o altă strategie». Vrăjeala cu fotbalul la sate, fotbalul pe uliţă şi fotbalul în căruţă... Acestea sunt rezultatele. Venim declarativ cu sustenabilitate, cu predictibilitate. Nu vorbim despre fotbal, vorbim despre vrăjeală politică. La revedere!

Cred că Hagi trebuia să cântărească mai mult înainte de a lua o decizie. Este important să analizezi fiecare club în parte, ce componenţă de jucători are. Sunt mulţi străini fără prea multă valoare, ca să fiu sincer. Sunt ţări precum Cipru, Israel, Bulgaria, Ungaria care aduc jucători din Brazilia. Noi aducem jucători care nu te încântă, care nu au o valoare care să facă diferenţa în campionat. Sau, oricum, se pare că unii dintre ei fac diferenţa fără să aibă o valoare foarte mare. Asta înseamnă că tot ceea ce s-a produs în ultimii ani în România şi tot ce se va produce în continuare nu va avea un efect pozitiv pentru naţională”, a transmis fostul conducător al FRF.

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