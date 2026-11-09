Albion Rrahmani a fost cumpărat de Rapid de la FC Ballkani în 2023, pentru 1,3 milioane de euro. Un an mai târziu, kosovarul a fost vândut la Sparta Praga pentru 6 milioane de euro.

Acum, el a ajuns la Venzia, în primul eșalon al Italiei, după ce italienii au plătit 7,5 milioane de euro pentru serviciile jucătorului care a strălucit în Giulești în sezonul 2023/24.

La doi ani după ce a plecat de la Rapid, Albion Rrahmani e de nerecunoscut la noua echipă!

Venezia e pe locul 19 în clasamentul Serie A cu șase puncte. După 11 etape, clubul de pe ”Stadio Pierluigi Penzo” a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat nouă înfrângeri.

Rrahmani a jucat opt meciuri la noua sa echipă în campionatul Italiei. De șapte ori a intrat pe parcurs, iar o singură dată a fost titular. Trei meciuri le-a urmărit de pe bancă.

Kosovarul care a înscris 26 de goluri la Sparta Braga, 34 la Ballkani și 18 la Rapid nu a spart încă gheața la Venezia. Nu are niciun gol și nicio pasă decisivă nici în Serie A, nici în Coppa Italia, unde a bifat două apariții.

Cum arată clasamentul din Serie A