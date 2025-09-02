Banda desenată reconstituie în stil creativ, într-un limbaj potrivit celor mici, povestea naşterii Generaţiei de Suflet, ilustrând parcursul Echipei Naţionale în preliminariile pentru EURO 2024 şi la turneul final din Germania.

La începutul lunii august, în cadrul aceleiaşi colaborări, a fost lansată o colecţie specială de caiete şcolare ilustrate cu jucători şi jucătoare ai naţionalelor României, alături de fragmente din volumul „Generaţia de suflet”. Acestea sunt primele etape ale unui proiect pe termen lung, ce îşi propune să aducă împreună educaţia şi fotbalul în cât mai multe iniţiative dedicate tinerilor, informează frf.ro.

“Prin Editura FRF ne dorim să construim un ecosistem educaţional şi cultural în jurul fotbalului. Ne propunem să publicăm cărţi care să inspire şi să formeze: de la poveşti pentru copii care aprind dragostea pentru fotbal şi lectură, până la biografii, volume motivaţionale şi lucrări de specialitate pentru profesioniştii din sport. Credem că lectura şi fotbalul pot merge împreună, contribuind la dezvoltarea unei generaţii mai educate, mai puternice, capabilă de inovaţie”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedinte Federaţia Română de Fotbal.

“Lectura şi sportul sunt esenţiale în formarea copiilor şi tinerilor. E important ca ei să găsească modele şi contexte care să-i motiveze, să-i ajute să se dezvolte şi să înţeleagă lumea, din aproape în aproape, prin propriile experienţe, asta ne-a preocupat întotdeauna la Cărtureşti. Fotbalul şi lectura pot face echipă foarte bună: sunt spaţii unde găseşti refugiu, unde îţi poţi antrena imaginaţia, unde iţi poţi testa limitele şi poţi lega prietenii”, a declarat Nicoleta Iordan, co-fondator Cărtureşti.

Mihai Ionuţ Grăjdeanu este autor şi profesor de benzi desenate, cu peste 12 ani de experienţă în proiecte editoriale şi educaţionale. A fondat iniţiative precum Legendele Dacilor, Comics Didactic şi BD Historia, a creat manuale, albume şi reviste de bandă desenată şi a iniţiat „Olimpiada de Benzi Desenate”, un proiect unic în lume, organizat sub egida Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi a CNR UNESCO. Operele sale au fost prezentate în expoziţii şi conferinţe internaţionale, iar metoda sa educaţională, Banda Desenată Aplicată la Şcoală, este utilizată în instituţii din România şi Europa.

