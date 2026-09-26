Meciul de pe „Strawberry Arena“, 1-2 cu Suedia, poate fi catalogat oricum, numai cu un gust dulce nu pentru Gheorghe Hagi!

Pe lângă înfrângere, a fost jocul slab al naționalei, dar și evoluția sub așteptări a fiului său, Ianis (27 de ani), pe care a fost nevoit să-l schimbe din minutul 67. Din păcate, partida de la Stockholm va avea și o consecință pe termen lung. Pentru că, pierzând în fața Suediei, vom aluneca și mai mult în clasamentul FIFA, unde acum suntem pe locul 52 mondial. Drept urmare, la următoarea tragere la sorți, vom avea nevoie de mult noroc, ca să evităm o grupă infernală.

România, în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru Euro 2028

Campania Nations League, 2026-2027, va fi una compactă. Patru din cele șase meciuri din grupa a 4-a a Ligii B le vom juca până pe 5 octombrie. Apoi, ultimele două etape sunt programate pentru 14 noiembrie (România – Polonia) și 17 noiembrie (Bosnia – România).

După aceste dueluri, atenția se va îndrepta spre preliminariile Euro 2028, competiție ce va fi găzduită de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor (9 iunie – 9 iulie). Tragerea la sorți pentru preliminarii va avea loc pe 6 decembrie, la Belfast (Irlanda). Aici, vor fi 12 grupe. Câștigătoarele acestor grupe, plus cele mai bune opt naționale de pe locurile doi vor obține biletele pentru Euro 2028. Mai rămân patru locuri, care vor fi acordate via meciurilor de play-off.

În acest moment, naționala României are șanse de 67,2% de a fi plasată în 3-a urnă valorică pentru tragerea la sorți de la Belfast. Și șanse de doar 32,8% de a urca în urna a 2-a valorică. S-a ajuns la aceste procente, după înfrângerea de la Stockholm, 1-2 cu Suedia.

Iată cum arată, în acest moment, urnele pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028:

*Prima urnă: Spania, Franța, Portugalia, Țările de Jos, Norvegia, Anglia, Belgia, Germania, Grecia, Danemarca, Croația, Italia

*Urna a 2-a: Turcia, Serbia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Ucraina, Austria, Suedia, Kosovo, Irlanda de Nord, Scoția, Polonia

*Urna a 3-a: Ungaria, Slovenia, Bosnia, Irlanda, ROMÂNIA, Israel, Georgia, Macedonia de Nord, Slovacia, Albania, Muntenegru, Islanda

*Urna a 4-a: Finlanda, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Belarus, Luxemburg, Insulele Feroe, Cipru, Estonia, Letonia, Republica Moldova, San Marino

*Urna a 5-a: Gibraltar, Lituania, Azerbaidjan, Malta, Andorra, Liechtenstein

România, în pericol de a prinde o grupă infernală

Când vedem urnele de mai sus – componența lor poate suferi, totuși, modificări până în decembrie – ne dăm seama că tricolorii pot nimeri într-o grupă infernală, în preliminariile Euro 2028. Ce-i drept, inclusiv din urna a 3-a, putem avea o grupă de o dificultate medie sau una chiar ușoară, după cum se poate vedea mai jos.

*Grupă dificilă: Spania, Suedia, România, Finlanda, Lituania

*Grupă de dificultate medie: Danemarca, Elveția, România, Bulgaria, Azerbaidjan

*Grupă ușoară: Grecia, Kosovo, România, San Marino, Malta

Preliminariile Euro 2028 se vor desfășura în perioada 26/27 martie 2027 - 26/28 martie 2028.