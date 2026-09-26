VIDEO EXCLUSIV Noul „Bogdan Lobonț” al echipei naționale! Ciprian Marica anunță noul transfer pe bani mulți din SuperLiga

Noul „Bogdan Lobonț” al echipei naționale! Ciprian Marica anunță noul transfer pe bani mulți din SuperLiga Superliga
SPORT.RO
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Ciprian Marica a numit viitorul portar al echipei naționale.

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rafael munteanuCiprian MaricaBogdan Lobontvoyo sport live
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Cipru U21 - România U21, din preliminariile EURO U21, s-a terminat în favoarea „tricolorilor”, scor 0-3. Partida a putut fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și PRO Arena.

Ciprian Marica anunță noul transfer pe bani mulți din SuperLiga

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de sâmbătă, 26 septembrie, Andru Nenciu i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Invitații lui Andru Nenciu au discutat despre evoluția reprezentativei de tineret. Întrebat despre portarii din lotul lui Costin Curelea, Bogdan Lobonț a mărturisit că, deși Lefter a fost utilizat în partida cu Cipru U21, îl preferă pe Rafael Munteanu.

„Pisica” e de părere că Farul va obține un profit important pe seama transferului portarului, în condițiile în care calitățile jucătorului îi aduc aminte de el însuși. Ciprian Marica, acționarul „marinarilor”, a intervenit și a precizat că există deja discuții pentru o mutare, întrucât se preconizează că Rafael Munteanu va fi viitorul titular din echipa națională a României.

Bogdan Lobonț a abordat discuția: „Eu îl prefer pe Rafael Munteanu dintre portarii de la U21, mi se pare cel mai complet. Sigur, nu minimalizez calitățile lui Lefter și Sandu”.

Ciprian Marica l-a comparat pe Munteanu cu Lobonț: „Seamănă foarte mult cu 'Lobi' (n.r. - Bogdan Lobonț). E foarte mobil, are reflexe bune. Vorbește mult, îl recomandă și vocea, dirijează jucătorii”.

„Pisica” susține că Farul poate obține un profit important: „El are în plus față de mine statura! E mai înalt decât mine, eu nu am avut statura lui, iar el poate să se dezvolte în continuare. Seamănă cu mine, cu Lobonț, prin ceea ce face în teren, doar că are un atu în plus: statura. Are toate cărțile necesare pentru a performa la un nivel înalt. Mă hazardez să spun că este viitorul produs pe care Farul îl pune pe piață. Nu știu dacă în iarnă sau în vara viitoare”.

Ciprian Marica a dezvăluit că au existat discuții deja pentru un transfer: „Eu zic că nu te hazardezi deloc, puștiul chiar e bun! Sunt deja discuții pentru el, e crescut de noi, la Farul. Toată lumea vorbește despre el în termeni laudativi și ne spun că acesta va fi portarul primei reprezentative”.

Rafael Munteanu, portarul Farului Constanța

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Cifrele lui Rafael Munteanu

Rafael Munteanu este un produs al Academiei Hagi. Până a ajunge la prima echipă a Farului în 2025, portarul a bifat două împrumuturi: la CSA Steaua și Câmpulung Muscel.

În actualul sezon, Munteanu a adunat 10 meciuri pentru Farul Constanța și a reușit să păstreze poarta intactă în trei dueluri.

  • 500.000 de euro este cota lui Rafael Munteanu
  • 28 de meciuri a strâns portarul la Farul Constanța
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