Claudiu Keseru a lamurit situatia neconvocarii sale la echipa nationala: "Daca nu o facea el, o faceam eu"

Meciul amical dintre Romania si Belarus este programat de la ora 19:00 si va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

Mirel Radoi a declarat ca nu l-a chemat pe Claudiu Keseru la nationala dupa ce medicul tricolorilor i-a spus ca are o leziune fibrilara pe muschiul aductor. Aceasta neconvocare a starnit un val de speculatii, iar atacantul roman a clarificat situatia. Keseru s-a bucurat pentru ca Radoi a spus adevarul ai a declarat ca daca nu o facea selectionerul, sigur o facea el.

"In momentul cand a iesit lista nu am avut nimic de spus pentru ca stiam ca nu pot sa fiu suta la suta si in momentul acela, fiind o persoana care respecta regulile, am preferat a spun exact lucrurilor pe nume si sa se poata apela la un jucator care este apt din punct de vedere fizic. In cazul unei echipe de club se pot intampla multe lucruri determinate de circumstante, adica sa dau exemplul meu. Sa nu ma antrenez 2-3 zile si sa fiu disponibil pentru joc. Dar aici vorbim despre altceva La echipa nationala toti jucatorii care intra pe teren trebuie sa fie apti din punct de vedere fizic si mental. Chiar m-am bucurat. A iesit si a zis adevarul si chiar am avut o discutie pe tema asta.

E extrem de profesionist si m-am bucurat, iar daca nu o facea el, o faceam eu. Pentru ca nu trebuie sa fie el tras la raspundere pentru o chestie care nu tine de el. Nu mai am 20 de ani, nu mai reactionez pe fatul ca joc sau nu. Dupa, daca va apela la mine sau nu, astea sunt alte lucruri. Dar am fost trata cu respect", a declarat Keseru pentru DigiSport.