Spectacol TOTAL facut de Keseru in Bulgaria! Dubla si assist in campionat, dupa ce i-a dat gol lui Mourinho! Cum a inscris 

Ludogorets s-a impus la scor de neprezentare cu CSKA 1948 dupa infrangerea din Europa League cu Tottehnam.

Claudiu Keseru a fost lasat de Mirel Radoi in afara listei jucatorilor selectionati pentru meciurile din noiembrie ale nationalei, insa face spectacol pentru Ludogorets.

Romanul a inscris singurul gol al echipei sale in meciul cu Tottenham, iar in ultima etapa a reusit o dubla si a oferit si un assist.

Keseru a deschis scorul in minutul 45, dupa o gafa imensa in apararea gazdelor, iar in minutul 65, i-a pasat decisiv lui Tchibota. Tot el a inchis tabela in minutul 77 al partidei.