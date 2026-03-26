Meciul de la Istanbul ne-a servit un „rahat turcesc“ amar și stricat pe terenul de fotbal. Sport.ro a explicat această realitate tristă, la capătul unui duel care ne-a „ucis“ visul calificării la Mondiale.

Regretele de după acest rateu, care prelungește așteptarea noastră pentru a merge la un turneu final la minim 32 de ani (!), sunt cu atât mai mari, cu cât Turcia n-a lăsat impresia că e vreo sperietoare. De fapt, în prima repriză, selecționata pregătită de italianul Vincenzo Montella (51 de ani) n-a avut nicio ocazie!

Abia după pauză, au apărut și fazele de poartă și una dintre ele a fost transformată de Ferdi Kadioglu, în minutul 52. S-a dovedit a fi golul care a făcut diferența între cele două echipe.

Întrebat după meci, cum de Turcia s-a chinuit atât de tare, vedeta Kenan Yildiz a oferit un răspuns sincer și scurt pentru site-ul UEFA.

„Pur și simplu, n-am putut marca sau crea ocazii, în prima repriză. Eu am fost înconjurat tot timpul de trei jucători. Bine, sunt obișnuit cu asta, pentru că la fel se întâmplă și în Italia. După pauză însă, ne-am descurcat mai bine și a venit și golul. Sunt foarte mândru de această echipă. Avem un grup foarte bun“, a spus starul lui Juventus, în vârsta de 20 de ani.