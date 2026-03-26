Rahat turcesc amar și stricat: România, bătută la Istanbul, va privi Mondialul la televizor

Parcă niciodată România n-a așteptat cu atâtea emoții un meci precum cel de la Istanbul, cu Turcia, în primul baraj de calificare pentru Mondiale! De înțeles, totuși, când vedem ce miză financiară a avut acest duel, dincolo de cea sportivă, uriașă, de asemenea. Pe „Beşiktaş Stadium“, primul sfert de oră a arătat o echipă a României disciplinată, dispusă la sacrificiu. Cu un Dennis Man care s-a remarcat înaintea celorlalți printr-un joc defensiv exemplar. Nu o dată, Man a coborât pentru a-l dubla pe Rațiu, în momentele delicate. Pe fondul acestui duel ultratacticizat, în care nimeni n-a greșit, singura fază notabilă a fost lovitura liberă executată de Calhanoglou dintr-o poziție favorabilă. Mingea n-a nimerit însă cadrul porții, spre bucuria românilor. După perioada de tatonare, în care s-au acomodat cu atmosfera de pe „Beşiktaş Stadium“, românii au scos capul și în atac. Rezultatul? Șutul lui Ianis Hagi, foarte periculos, deviat în corner. Iar imediat după, faza în care mingea a zguduit transversala, dar degeaba, pentru că s-a semnalizat ofsaid de la margine, pe bună dreptate.

România, ca-n vremurile bune cu Edward Iordănescu Minutul 32 a adus și prima ocazie importantă pentru turci. Rațiu a greșit în bandă, iar turcii au profitat, pornind spre careul nostru. Din fericire, șutul expediat de Guler a trecut peste poartă. Patru minute mai târziu, turcii aproape că au plimbat mingea până în poarta noastră! Dar la ultima fază a intervenit Man, încântător, cu încă o contribuție remarcabilă la jocul defensiv. De aici până la finalul primelor 45 de minute, n-a mai fost nicio fază notabilă. Iar cea mai bună dovadă a faptului că am asistat la o repriză fără mari evenimente, per ansamblu, a fost că centralul François Letexier (36 de ani) a fluierat, trimițând echipele la cabine, la trei secunde după expirarea timpului regulamentar. 0-0 pe tabelă, dar cu speranțe tot mai mari pentru România! Care a amintit foarte mult de echipa disciplinată, muncitoare, conștientă de posibilitățile ei din perioada Edward Iordănescu. Moment de black-out, la debutul părții secunde, costisitor România a început la fel de sigură pe ea și partea a doua. Tocmai de aceea, momentul de rătăcire, care a venit în minutul 52, a fost năucitor, de-a dreptul! Arda a „inventat“ o pasă de maestru, Ferdi Kadioglu a plecat din linia a doua, fără om, și s-a trezit singur cu Ionuț Radu, pe care l-a executat fără probleme. 1-0 pentru Turcia, iar stadionul a „erupt“ pe ritmuri de manele.

Din fericire, România a fost capabilă să depășească șocul primirii acestui gol, venit de nicăieri. Pentru că, aproape imediat, Ianis Hagi a trecut pe lângă egalare cu un șut din interiorul careului (56). În continuare, s-a jucat cu garda jos, iar Turcia a lovit transversala prin Kenan Yildiz (61). După alte zece minute, Arda l-a întins serios pe Ionuț Radu, iar Burcă a îndepărtat pericolul din cornerul care a urmat. Bară! Ofsaid! Disperare în galben… România? În ciuda schimbărilor făcute de Mircea Lucescu, a trebuit să așteptăm până în minutul 75, pentru ca tricolorii să se evidențieze, din nou, în ofensivă. După o acțiune prelungită de atac, au fost două cornere succesive. La al doilea, faza a continuat, iar mingea a lovit bara. Spre disperarea celor în galben. Ce-i drept, semnalizarea care a venit de la margine ne-a mai diminuat regretele, pentru că, inclusiv dacă mingea ar fi intrat în poartă, golul ar fi fost anulat pentru ofsaid. Aici, după această fază, s-a și stins România. Care n-a mai avut ocazii până la final. S-a terminat 1-0, iar Turcia merge la barajul decisiv de calificare la Mondiale, pe 31 martie, cu învingătoarea meciului Slovacia - Kosovo. România va privi Mondialul la televizor. Încă o dată!