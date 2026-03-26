Turcia – România, scor 1-0, a spulberat visul calificării la Mondiale. Ar fi fost un scenariu demn de Hollywood, ca tricolorii să meargă la turneul final (11 iunie – 19 iulie) cu Mircea Lucescu (80 de ani) pe bancă.

În mod cert, pentru asta a și tras de el „Il Luce“, în ciuda tuturor problemelor de sănătate, ca să fie pe bancă, la Istanbul. Din păcate, n-a ieșit așa cum și-a dorit. Și, la final, vizibil afectat, a explicat înfrângerea la microfonul Prima TV.

„Am tot așteptat momentul în care ei să slăbească forța lor ofensivă. A venit târziu. Am avut ghinion și cu bara din repriza a doua… Greșeala care a dus la gol… Păcat... a fost o greșeală care putea fi evitată. Din păcate, se întâmplă astfel de lucruri. O fracțiune de secundă de neatenție. Turcia, o echipă bună, competitivă, cred că va ajunge la Campionatul Mondial, cu jucători care evoluează la cel mai înalt nivel. Calhanoglou a alergat 12 kilometri, astăzi, m-am interesat, la final. Și când îmi amintesc că, la noi în campionat, jucătorii aleargă 8-9 kilometri pe meci, îmi dau seama că fotbalul îi răsplătește pe cei care muncesc mai mult“, a spus selecționerul României.