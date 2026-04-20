Gică Hagi, întrebat direct despre Ianis Hagi: &quot;Un jucător experimentat, printre căpitanii echipei&quot; Nationala
Gică Hagi și-a început azi al doilea mandat pe banca echipei naționale.

Gică Hagi a fost prezentat azi la sediul Federației Române de Fotbal în funcția de selecționer al naționalei tricolore și și-a expus strategia pentru mandatul său. A semnat un contract pe patru ani, așa cum a anunțat șeful FRF Răzvan Burleanu, a vorbit despre sistemul pe care va miza și a răspuns cu zâmbetul pe buze la toate întrebările.

Așa cum era de așteptat, a fost întrebat și despre fiul său, Ianis Hagi, jucător al formației din Turcia, Alanyaspor.

"Ianis ce să zică? De acum încolo, vom vedea. Ianis e un jucător care are experiență internațională. A jucat la toate categoriile de vârstă pentru România. Sper să fiu ajutat de el. E un jucător experimentat, printre căpitanii echipei. E un jucător ca toți ceilalți", a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă care a avut loc luni după-amiază.

  • 53 de meciuri a jucat la națională Ianis Hagi
  • 8 goluri a înscris Ianis pentru România
  • 1,8 milioane euro e cota de piață a fiului lui Gică Hagi
  • 27 de ani e vârsta lui Ianis Hagi
  • 30 iunie 2027 e data la care îi expiră contractul cu Alanyaspor

