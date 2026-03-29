În al doilea tur al calificărilor, România U19 ar fi trebuit să câștige o grupă din care mai fac parte Kazahstan, Irlanda de Nord și Ucraina pentru a merge la Campionatul European, însă elevii lui Adrian Dulcea au înregistrat două rezultate modeste.

Mihai Toma, după ce România U19 a ratat calificarea la EURO 2026: "Suntem foarte supărați"

După eșecul rușinos cu Kazahstan de pe teren propriu, 0-2, România U19 a înregistrat doar o remiză la Clinceni cu Irlanda de Nord, scor 0-0. Tricolorii au un singur punct în grupă și nu mai au nicio șansă de a devansa prima clasată Ucraina, pe care o vor înfrunta marți.

Printre jucătorii României U19 s-a numărat și decarul Mihai Toma (18 ani). Mijlocașul de la FCSB și-a exprimat dezamăgirea după meci referitoare la ratarea calificării la Campionatul European organizat de Țara Galilor, în perioada 28 iunie - 11 iulie.

"Suntem foarte supărați. Ne-am calificat din turul 1, dar acum rămânem acasă. E foarte dezamăgitor. Ne-am fi creat și noi deschidere și jucam la turneul final. Din păcate, nu s-a putut. Ce ne-a lipsit azi? Golul. Ocazii am avut foarte multe, am controlat jocul de la cap la coadă, însă nu am reușit să o băgăm în poartă.

Da, a lipsit inspirația în fața porții. Asta e, ne pregătim pentru ce urmează. Eu cred că am controlat jocul, ne-am făcut treaba, am jucat ca ambiție, dar nu s-a putut să câștigăm.

Știam că va fi un meci cu miză mare, trebuia să câștigăm. Am intrat focusați, dar n-avem ce să facem. Rezultatul vorbește. Mergem focusați la meciul cu Ucraina, să câștigăm și să lăsăm o impresie bună.

Mister ne-a felicitat pentru ambiția avută și pentru determinare. Ne-a zis să jucăm în ultimul meci, să luăm cele 3 puncte și asta este", a spus Mihai Toma, într-un interviu pentru PRO TV.