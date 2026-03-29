VIDEO EXCLUSIV Jucătorul de la FCSB, dărâmat după ratarea calificării: "Ne-am fi creat și noi deschidere la turneul final"

Jucătorul de la FCSB, dărâmat după ratarea calificării: "Ne-am fi creat și noi deschidere la turneul final" Nationala
România U19 a ratat calificarea la Campionatul European din această vară, după două rezultate modeste.

În al doilea tur al calificărilor, România U19 ar fi trebuit să câștige o grupă din care mai fac parte Kazahstan, Irlanda de Nord și Ucraina pentru a merge la Campionatul European, însă elevii lui Adrian Dulcea au înregistrat două rezultate modeste.

Mihai Toma, după ce România U19 a ratat calificarea la EURO 2026: "Suntem foarte supărați"

După eșecul rușinos cu Kazahstan de pe teren propriu, 0-2, România U19 a înregistrat doar o remiză la Clinceni cu Irlanda de Nord, scor 0-0. Tricolorii au un singur punct în grupă și nu mai au nicio șansă de a devansa prima clasată Ucraina, pe care o vor înfrunta marți.

Printre jucătorii României U19 s-a numărat și decarul Mihai Toma (18 ani). Mijlocașul de la FCSB și-a exprimat dezamăgirea după meci referitoare la ratarea calificării la Campionatul European organizat de Țara Galilor, în perioada 28 iunie - 11 iulie.

"Suntem foarte supărați. Ne-am calificat din turul 1, dar acum rămânem acasă. E foarte dezamăgitor. Ne-am fi creat și noi deschidere și jucam la turneul final. Din păcate, nu s-a putut. Ce ne-a lipsit azi? Golul. Ocazii am avut foarte multe, am controlat jocul de la cap la coadă, însă nu am reușit să o băgăm în poartă.

Da, a lipsit inspirația în fața porții. Asta e, ne pregătim pentru ce urmează. Eu cred că am controlat jocul, ne-am făcut treaba, am jucat ca ambiție, dar nu s-a putut să câștigăm.

Știam că va fi un meci cu miză mare, trebuia să câștigăm. Am intrat focusați, dar n-avem ce să facem. Rezultatul vorbește. Mergem focusați la meciul cu Ucraina, să câștigăm și să lăsăm o impresie bună. 

Mister ne-a felicitat pentru ambiția avută și pentru determinare. Ne-a zis să jucăm în ultimul meci, să luăm cele 3 puncte și asta este", a spus Mihai Toma, într-un interviu pentru PRO TV.

Publicitate

România U19 va înfrunta Ucraina, marți, de la ora 17:00, pe Stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari, în ultimul meci din Turul de Elită.

Echipa folosită de România U19 la meciul cu Irlanda de Nord

  • ROMÂNIA: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin, 13. Ștefan Senciuc – 8. Robert Petculescu (20. Robert Necșulescu 58‘), 6. Efraim Bödő, 16. Raul Vereș (11. Yanis Pîrvu 58′), 19. Iustin Doicaru (10. Mihai Toma 33′), 9. Alexandru Stoian, 7. Alin Gera (18. Mihai Boșneag 70′);
  • REZERVE: 12. Florin Răcășan (GK), 3. Alin Techereș, 5. Davide Moisa, 14. Eduard Cotor, 17. Ianis Doană;
  • SELECȚIONER: Adrian Dulcea

Lotul României U19 pentru această acțiune

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
  • Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
ULTIMELE STIRI
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Alte subiecte de interes
Preferatul lui Becali a vorbit: "Nu simt presiune!". Cu cine se înțelege cel mai bine Mihai Toma la FCSB
Preferatul lui Becali a vorbit: "Nu simt presiune!". Cu cine se înțelege cel mai bine Mihai Toma la FCSB
Gigi Becali anunță o surpriză majoră la FCSB - Manchester United: "Îl vreau titular! Eu, în nebunia mea, cred asta"
Gigi Becali anunță o surpriză majoră la FCSB - Manchester United: "Îl vreau titular! Eu, în nebunia mea, cred asta"
Irlanda de Nord a mai făcut o victimă! După egalul cu România, echipa lui Michael O'Neill a învins Scoția
Irlanda de Nord a mai făcut o victimă! După egalul cu România, echipa lui Michael O'Neill a învins Scoția
”Acum cinci ani, jucam în liga a 6-a!” A marcat împotriva României pe Arena Națională și și-a îndeplinit visul
”Acum cinci ani, jucam în liga a 6-a!” A marcat împotriva României pe Arena Națională și și-a îndeplinit visul
Mihai Stoica a dat în stânga și în dreapta după eșecul naționalei: „Marele selecționer nu e așa «dulce» cu noi”
Mihai Stoica a dat în stânga și în dreapta după eșecul naționalei: „Marele selecționer nu e așa «dulce» cu noi”
România U19 a ratat calificarea la EURO!
România U19 a ratat calificarea la EURO!
CITESTE SI
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
