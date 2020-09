Jucatorul care a dezamagit total cu Irlanda de Nord: "Acolo trebuie sa mai cautam jucatori!" Ianis Hagi, luat si el in vizor: "Prea putin!"

Romania a dezamagit la primul meci pe banca cu Mirel Radoi si a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, dupa ce a jucat mai bine de o repriza in superioritate numerica.

Tircolorii nu au reusit sa mentina avantajul de pe tabela, obtinut prin golul lui Puscas (25') si au fost egalati in finalul meciului de Whyte (86'), in ciuda faptului ca au jucat toata repriza secunda cu un om in plus.

Gabi Balint, fost mare international roman, nu s-a ferit sa il critice pe Mirel Radoi, despre care a spus ca a facut niste schimbari total inspirate:

"Schimbarile au fost proaste, neinspirate. A fost si obligat la Hanca, pentru ca el avea probleme. Dar si Nistor, si Nedelcearu au gresit la gol. Ne-au prins total nepregatiti. Probabil ca si schimbarile au bulversat echipa. Dar trebuia sa marcam in a doua repriza, am avut ocazii. Am lalait-o, ne simteam superiori, nu credeam ca vor marca. Si uite ca se intampla, asa e fotbalul", a spus Balint la Digi Sport.

Gabi Balint: "Bancu? Nu stiu ce sa mai cred, acolo trebuie sa mai cautam jucatori!"

Balint a fost dezamagit de jocul lui Bancu din partida cu Irlanda de Nord. Fotbalistul Universitatii Craiova a inceput partida de pe Arena Nationala ca fundas stanga, insa nu a reusit sa creeze pericol pe partea ofensiva. Fostul international a criticat si jocul lui Ianis Hagi, care a fost schimbat in minutul 55:

"Ianis putea mai mult. El putea sa ia si al doilea galben. Trebuia sa se simta bine acolo, in spatele atacantului. E mai bine acolo decat in dreapta, cum mai joaca la Rangers. Prea putin astazi, cred ca trebuie sa mai avem rabdare cu el. Bancu? Nu stiu ce sa mai cred. A gresit centrari usoare, stiam ca e bun in atac, dar... Acolo trebuie sa mai cautam jucatori", a mai spus Balint.

Romania va avea ocazie sa se revanseze in deplasarea cu Austria, duel care va avea loc luni, de la 21:45, in direct pe PRO TV si SPORT.RO.