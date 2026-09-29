Jovo Lukic, uimit de cât de slabă a fost România contra Bosniei: „Nici chiar așa!”

Lukic putea să facă 5-2 pentru oaspeții de pe Arena Națională în minutul 78, când șutul său în forță din careu s-a dus peste poartă.

Reacția lui Jovo Lukic după România - Bosnia 2-4

Golgheterul ediției precedente a Superligii cu 18 goluri marcate a recunoscut că nu se aștepta ca între tricolori și conaționalii săi să fie o atât de mare diferență de valoare pe teren.

„Nici chiar așa! Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc. Cred că am dominat întregul meci.

E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred (n.r.- Suedia ocupă prima poziție, fiind singură națională din grupă cu șase puncte în două etape). Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine.

În plus, fără fani, nu e același lucru... Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a declarat Jovo Lukic, potrivit digisport.ro.