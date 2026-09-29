Jovo Lukic, uimit de cât de slabă a fost România contra Bosniei: „Nici chiar așa!”

Jovo Lukic, uimit de cât de slabă a fost România contra Bosniei: „Nici chiar așa!” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Jovo Lukic (27 de ani) a fost introdus pe teren ca rezervă în minutul 74 al meciului România - Bosnia 2-4 din Liga Națiunilor. 

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Romania - BosniaJovo LukicEchipa Nationalanationala romaniei
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Lukic putea să facă 5-2 pentru oaspeții de pe Arena Națională în minutul 78, când șutul său în forță din careu s-a dus peste poartă. 

Reacția lui Jovo Lukic după România - Bosnia 2-4

Golgheterul ediției precedente a Superligii cu 18 goluri marcate a recunoscut că nu se aștepta ca între tricolori și conaționalii săi să fie o atât de mare diferență de valoare pe teren. 

„Nici chiar așa! Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc. Cred că am dominat întregul meci.

E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred (n.r.- Suedia ocupă prima poziție, fiind singură națională din grupă cu șase puncte în două etape). Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine.

În plus, fără fani, nu e același lucru... Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a declarat Jovo Lukic, potrivit digisport.ro

Jovo Lukic

  • Romania bosnia hertegovina liga natiunilor 28092026 8
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Caseta meciului

  • România: I. Radu - Coubiş, M. Ilie, Burcă (Strata 81'), Eissat - Stanciu (Moruţan 65'), Screciu (D. Matei 65'), V. Dragomir - Olaru (Cicâldău 46') - Bîrligea, Mihăilă (L. Munteanu 46'). Selecționer: Gică Hagi
  • Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Mujakic 81') - Basic, Gigovic (Tahirovic 81') - Bajraktarevic (Hasic 63), Mahmic (Demirovic 63'), Alajbegovic - Tabakovic (Lukic 74'). Selecționer: Sergej Barbarez
  • Cartonaşe galbene: - / Mahmic 16', Muharemovic 80'
  • Au marcat: Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55'
  • Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Liga B, fără punct adjudecat. Anterior, au pierdut în Suedia (1-2). Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.

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