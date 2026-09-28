Bosnia, prea mare pentru noi! România a fost pusă la pământ pe Arena Națională, într-un meci fără fani și fără idei

Meciul de pe Arena Națională a început cum nu se putea mai prost pentru tricolori. Haris Tabakovic a irosit o ocazie imensă în minutul 8, după care au picat două goluri în poarta noastră.

Armin Gigovic a înscris din nou la București, de această dată în Liga Națiunilor, în minutul 12 al jocului. Adversarul a înscris cu capul, după o ieșire neinspirată a lui Ionuț Radu. Mijlocașul lui Young Boys Berna are două goluri marcate la națională, ambele împotriva României.

Șapte minute mai târziu, Tarik Muharemovic a majorat diferența pentru oaspeți. Fundașul de la Leeds United a punctat tot cu capul, de această dată după o lovitură de colț executată de Ivan Basic.

Bîrligea ne-a dat speranțe, Ionuț Radu le-a risipit

România s-a trezit la 2-0. Daniel Bîrligea a relansat meciul în minutul 28, când a înscris și el tot cu o lovitură de cap. Fundașul Lisav Eissat l-a servit ideal pe atacantul lui Frosinone. Selecționerul Gică Hagi nu a sărbătorit golul, imediat le-a cerut elevilor săi să urmeze noi trasee pe teren.

Tricolorii nu au profitat de momentul bun generat de golul lui Bîrligea și nu au forțat încă o reușită. Mai mult decât atât, bosniacii au speculat o fază tratată cu superficialitate de apărare lui Hagi și au înscris pentru 3-1.

În minutul 40, Kerim Alajbegovic l-a zăpăcit pe Andrei Coubiș cu "bicicleta" sa și a șutat la colțul scurt. Mingea a mușcat din gazon în fața lui Ionuț Radu și l-a păcălit pe portarul de la Celta Vigo. Mingea a ricoșat din pieptul lui Ionuț Radu în fața porții, iar Haris Tabakovic s-a revanșat pentru ratarea din debut și a trimis cu sânge rece în plasă.

Astfel, bosniacii au avut un avantaj liniștitor la pauza meciului de pe Arena Națională, scor 3-1.