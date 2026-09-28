Bosnia, prea mare pentru noi! România a fost pusă la pământ pe Arena Națională, într-un meci fără fani și fără idei

Bosnia, prea mare pentru noi! România a fost pusă la pământ pe Arena Națională, într-un meci fără fani și fără idei Nationala Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a pierdut clar și al doilea meci din Liga Națiunilor. Bosnia&Herțegovina s-a impus pe Arena Națională, scor 4-2.

TAGS:
RomaniabosniaGica Hagi
Din articol

Meciul de pe Arena Națională a început cum nu se putea mai prost pentru tricolori. Haris Tabakovic a irosit o ocazie imensă în minutul 8, după care au picat două goluri în poarta noastră.

Armin Gigovic a înscris din nou la București, de această dată în Liga Națiunilor, în minutul 12 al jocului. Adversarul a înscris cu capul, după o ieșire neinspirată a lui Ionuț Radu. Mijlocașul lui Young Boys Berna are două goluri marcate la națională, ambele împotriva României.

Șapte minute mai târziu, Tarik Muharemovic a majorat diferența pentru oaspeți. Fundașul de la Leeds United a punctat tot cu capul, de această dată după o lovitură de colț executată de Ivan Basic.

Bîrligea ne-a dat speranțe, Ionuț Radu le-a risipit

România s-a trezit la 2-0. Daniel Bîrligea a relansat meciul în minutul 28, când a înscris și el tot cu o lovitură de cap. Fundașul Lisav Eissat l-a servit ideal pe atacantul lui Frosinone. Selecționerul Gică Hagi nu a sărbătorit golul, imediat le-a cerut elevilor săi să urmeze noi trasee pe teren.

Tricolorii nu au profitat de momentul bun generat de golul lui Bîrligea și nu au forțat încă o reușită. Mai mult decât atât, bosniacii au speculat o fază tratată cu superficialitate de apărare lui Hagi și au înscris pentru 3-1.

În minutul 40, Kerim Alajbegovic l-a zăpăcit pe Andrei Coubiș cu "bicicleta" sa și a șutat la colțul scurt. Mingea a mușcat din gazon în fața lui Ionuț Radu și l-a păcălit pe portarul de la Celta Vigo. Mingea a ricoșat din pieptul lui Ionuț Radu în fața porții, iar Haris Tabakovic s-a revanșat pentru ratarea din debut și a trimis cu sânge rece în plasă. 

Astfel, bosniacii au avut un avantaj liniștitor la pauza meciului de pe Arena Națională, scor 3-1.

  • Romania bosnia hertegovina liga natiunilor 28092026
×
Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Discursul lui Hagi de la pauză nu i-a mișcat pe jucători

Selecționerul Hagi a făcut două schimbări la pauză: au intrat Louis Munteanu și Alexandru Cicâldău, au ieșit Valentin Mihăilă și Darius Olaru. Imediat după reluare, România s-a aruncat în atac.

Curajul tricolorilor nu s-a materializat, iar bosniacii "ne-au tăiat definitiv aripile" în minutul 55. Esmir Bajraktarevic a livrat o nouă centrare perfectă, iar Ermin Mahmic a punctat simplu pentru 4-1. Gheorghe Hagi a rămas fără reacție și s-a așezat pe bancă după al patrulea gol al adversarilor.

Alexandru Cicâldău a reușit să refacă diferența de două goluri în minutul 62. Mijlocașul Craiovei a șutat puternic din voleu, mingea a prins gazonul în fața porții și apoi s-a oprit în plasa laterală.

Bosniacii au trecut pe lângă golul cu numărul 5 în minutul 78. Atacantul de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic, nu a nimerit poarta din centrul careului. Șutul său a trecut puțin pe lângă vinclu.

Pe final nu au mai existat ocazii importante, astfel că Bosnia&Herțegovina a obținut cele trei puncte la București. Daniel Bîrligea reușise să semneze "dubla" în minutul 89, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Daniel Bîrligea acuză după 2-4 cu Bosnia: ”Nu am dat totul cu toții!”
Daniel Bîrligea acuză după 2-4 cu Bosnia: ”Nu am dat totul cu toții!”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

Dezvăluire în direct: ”M-a sunat domnul Becali, i-am spus că vin la FCSB”

Dezvăluire în direct: ”M-a sunat domnul Becali, i-am spus că vin la FCSB”

România - Bosnia 2-4. Eșec usturător pentru Hagi & co. Tricolorii, fără puncte în Nations League

România - Bosnia 2-4. Eșec usturător pentru Hagi & co. Tricolorii, fără puncte în Nations League

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Cosmin Contra vede o surpriză în Superliga României: ”Cu un antrenor ca el, e o candidată”

Cosmin Contra vede o surpriză în Superliga României: ”Cu un antrenor ca el, e o candidată”



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Cum s-a terminat Suedia - Polonia, celălalt meci din grupa României
Cum s-a terminat Suedia - Polonia, celălalt meci din grupa României
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

stirileprotv Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

stirileprotv Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!