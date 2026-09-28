Bosnia, prea mare pentru noi! România a fost pusă la pământ pe Arena Națională, într-un meci fără fani și fără idei

Meciul de pe Arena Națională a început cum nu se putea mai prost pentru tricolori. Haris Tabakovic a irosit o ocazie imensă în minutul 8, după care au picat două goluri în poarta noastră.
Armin Gigovic a înscris din nou la București, de această dată în Liga Națiunilor, în minutul 12 al jocului. Adversarul a înscris cu capul, după o ieșire neinspirată a lui Ionuț Radu. Mijlocașul lui Young Boys Berna are două goluri marcate la națională, ambele împotriva României.
Șapte minute mai târziu, Tarik Muharemovic a majorat diferența pentru oaspeți. Fundașul de la Leeds United a punctat tot cu capul, de această dată după o lovitură de colț executată de Ivan Basic.
Bîrligea ne-a dat speranțe, Ionuț Radu le-a risipit
România s-a trezit la 2-0. Daniel Bîrligea a relansat meciul în minutul 28, când a înscris și el tot cu o lovitură de cap. Fundașul Lisav Eissat l-a servit ideal pe atacantul lui Frosinone. Selecționerul Gică Hagi nu a sărbătorit golul, imediat le-a cerut elevilor săi să urmeze noi trasee pe teren.
Tricolorii nu au profitat de momentul bun generat de golul lui Bîrligea și nu au forțat încă o reușită. Mai mult decât atât, bosniacii au speculat o fază tratată cu superficialitate de apărare lui Hagi și au înscris pentru 3-1.
În minutul 40, Kerim Alajbegovic l-a zăpăcit pe Andrei Coubiș cu "bicicleta" sa și a șutat la colțul scurt. Mingea a mușcat din gazon în fața lui Ionuț Radu și l-a păcălit pe portarul de la Celta Vigo. Mingea a ricoșat din pieptul lui Ionuț Radu în fața porții, iar Haris Tabakovic s-a revanșat pentru ratarea din debut și a trimis cu sânge rece în plasă.
Astfel, bosniacii au avut un avantaj liniștitor la pauza meciului de pe Arena Națională, scor 3-1.
Discursul lui Hagi de la pauză nu i-a mișcat pe jucători
Selecționerul Hagi a făcut două schimbări la pauză: au intrat Louis Munteanu și Alexandru Cicâldău, au ieșit Valentin Mihăilă și Darius Olaru. Imediat după reluare, România s-a aruncat în atac.
Curajul tricolorilor nu s-a materializat, iar bosniacii "ne-au tăiat definitiv aripile" în minutul 55. Esmir Bajraktarevic a livrat o nouă centrare perfectă, iar Ermin Mahmic a punctat simplu pentru 4-1. Gheorghe Hagi a rămas fără reacție și s-a așezat pe bancă după al patrulea gol al adversarilor.
Alexandru Cicâldău a reușit să refacă diferența de două goluri în minutul 62. Mijlocașul Craiovei a șutat puternic din voleu, mingea a prins gazonul în fața porții și apoi s-a oprit în plasa laterală.
Bosniacii au trecut pe lângă golul cu numărul 5 în minutul 78. Atacantul de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic, nu a nimerit poarta din centrul careului. Șutul său a trecut puțin pe lângă vinclu.
Pe final nu au mai existat ocazii importante, astfel că Bosnia&Herțegovina a obținut cele trei puncte la București. Daniel Bîrligea reușise să semneze "dubla" în minutul 89, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.
Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.
Grupa României din Liga Națiunilor
- Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia – ROMÂNIA 2-1
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia