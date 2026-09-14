Ce surpriză! Dorit de Gigi Becali la FCSB, Jovo Lukic ar putea ajunge în Indonezia

Ce surpriză! Dorit de Gigi Becali la FCSB, Jovo Lukic ar putea ajunge în Indonezia Superliga
SPORT.RO
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Jovo Lukic ar putea fi transferat în Indonezia.

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Universitatea Cluj a avut cel mai bun an din istorie în 2025/2026, când ardelenii au terminat pe locul secund în SuperLiga și au cedat la lovituri de departajare în finala Cupei României. Jovo Lukic a fost principalul marcator al echipei, iar în mercato de vară s-a discutat intens despre o posibilă plecare.

Jovo Lukic ar putea ajunge în Indonezia, la PERSIB Bandung

Deși în presă s-au zvonit mai multe nume de echipe, Jovo Lukic a rămas la U Cluj. În ciuda acestui aspect, numele atacantului se regăsește în continuare pe lista formațiilor interesate de marcatori punct sânge.

Ultima formație care a intrat pe pista Lukic este oarecum surprinzătoare. Mai exact, ziariștii din Indonezia au transmis că PERSIB Bandung s-a interesat de serviciile bosniacului.

„Jovo Lukic, jucător titular în naționala Bosniei și Herțegovinei, este zvonit a fi ținta principală a echipei PERSIB Bandung. De menționat că, în prezent, PERSIB Bandung are un singur atacant pur, Balsa Sekulic, după împrumutul lui Ramon Tanque.

În prezent, Jovo Lukic joacă în liga din România la U Cluj (prima ligă românească).

Jovo Lukic nu este un jucător oarecare; pe lângă faptul că are selecții în naționala Bosniei și Herțegovinei, sezonul trecut a fost și golgheterul ligii din România”, a notat Galeri Bola Lokal.

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Câți bani costă Jovo Lukic

Jovo Lukic a marcat 18 goluri în sezonul trecut din SuperLiga, iar forma bună l-a încadrat la o convocare pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Atacantul a impresionat la turneul final de pe continentul american, reușind chiar să marcheze în partida de debut contra Canadei.

Revenit la U Cluj după turneul final, bosniacul a înscris două goluri în preliminariile UEFA Conference League, iar în SuperLiga a punctat în două rânduri și a livrat o pasă decisivă, astfel că prețul său ar putea fi unul „piperat”. Ajuns în vara lui 2025 la ardeleni din postura de jucător liber de contract, conducerea clubului ar putea încasa o mică avere în schimbul atacantului, iAMsport notând că oficialii echipei solicită 3 milioane de euro pentru transferul lui Jovo Lukic.

Prețul important de 3 milioane de euro este și motivul pentru care Jovo Lukic nu a fost deja transferat. Gigi Becali și-a manifestat în dese rânduri dorința de a-l aduce pe bosniac, însă patronul FCSB a fost dispus să ofere doar 2 milioane de euro.

  • 2,2 milioane de euro este cota lui Jovo Lukic
  • 46 de meciuri, 24 de goluri și cinci pase decisive a adunat bosniacul la U Cluj
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