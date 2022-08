Era considerat și un dur în fotbal, dar și el a dat peste adversari care n-aveau milă. Sportiv care transmitea forță și ambiție grupului din care făcea parte, Ionel Ganea a împlinit azi 49 de ani.

Ionel Ganea, la 49 de ani: "Aș vrea să văd români în cele mai puternice campionate din Europa"

"Aștept să fac 50. Mai am de așteptat un an, trebuie să glumesc, ca să nu simt că îmbătrânesc. Am amintiri frumoase, ma joc fotbal de plăcere, aș vrea ca mulți jucători români de azi să se întâlnească pe teren cu cât mai multe nume mari. Aș vrea să văd români în cele mai puternice campionate din Europa", spune Ganea, pentru Sport.ro.

Are acasă o colecție impresionantă de tricouri ale adversarilor, dar și alte amintiri de la ei. Pe tibii, câteva semne i-au rămas prietene toată viața.

Ionel Ganea (45 de selecții / 19 goluri în națională) mai istorisește câteva secvențe, din când în când, din filmul duelurilor pe care le-a avut.

Ionel Ganea - TOP 10 cei mai duri adversari. Nu lipsesc Paolo Maldini și Paul Ince

Cum arată TOP 10 al celor duri adversari pe care i-a întâlnit în carieră atacantul plecat în fotbalul mare de la Făgăraș?

1. Marcel Desailly (53 de ani - Franța: 116 selecții / 3 goluri) - "Mi-a plăcut mereu de el, îl admiram de când jucam mijlocaș central, la ICIM Brașov, iar el era celebru. Când m-am întâlnit cu el la Franța - România 2-1, pe Parc des Princes, știam că e agresiv. Mi-am zis că trebuie să fiu și eu la fel de agresiv.

La primul contact, am intrat amândoi tare. La al doilea clinci, m-am dus din nou tare și i-am rupt și jambiera, și apărătoarea. Direct pe tibie! N-a schițat că-l doare sau ceva - și-a revenit imediat - cel mai puternic adversar pe care l-am avut vreodată. S-a întors către mine și mi-a făcut semnul 'OK'!

Ne-am potolit din acel moment. 70.000 de spectatori erau în tribune, huruia stadionul, era nebunie".

2. Paul Ince (54 de ani / Anglia: 53 de selecții / 2 goluri) - "Rău. Rău de tot. Peste tot pe teren"

3. Ulf Kirsten (56 de ani / Germania: 51 de selecții / 20 de goluri) - "Un ponei! Mic, dar foarte bătăios, băga materiale din primul minut până în ultimul. Semăna ca fizic și la stil cu Jean Vlădoiu, dar Kirsten era dreptaci"

4. Jurgen Kohler (56 de ani / Germania: 105 selecții / 2 goluri) - "O stâncă. Greu de trecut, campion mondial"

5. Paolo Maldini (54 de ani / Italia: 126 selecții / 7 goluri) - "Unic. Corect, fair-play"

6. Lucio (44 de ani / Brazilia: 105 selecții / 4 goluri) - "O adevărată provocare pentru mine. Sigur pe el, simt de anticipație dezvoltat"

7. Sol Campbell (47 de ani / Anglia: 73 de selecții / 1 gol) - "Din corp încerca să te anihileze, încerca să ia prim-planul la fiecare minge în careu"

8. Steven Gerrard (42 de ani / Anglia 114 selecții / 21 de goluri) - "Fotbalist complet. Când jucam la Wolverhampton, a intrat prin alunecare la mine, urât. Apoi am intrat eu la el și a stat pe jos. Când s-a reluat meciul se uita să vadă ce număr am pe tricou"

9. Thomas Berthold (57 de ani / 62 de selecții / 1 gol) - "Genul de fundaș care voia să-ți arate că el e șeful"

10. Martin Keown (56 de ani / 43 de selecții / 2 goluri) - "N-a știut cu cine se pune la meciul de la Euro 2000. Mi-a dat un pumn, i-am dat și eu unul, puțin mai târziu"