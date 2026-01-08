OFICIAL Transfer la Dinamo! ”Ultima echipă la care a evoluat este Panathinaikos Atena”

Transfer la Dinamo! &rdquo;Ultima echipă la care a evoluat este Panathinaikos Atena&rdquo; Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mutare importantă realizată în această iarnă de Dinamo București.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiJovana MirosavljevicPanathinaikos Atenacsm targoviste
Din articol
  • Jovana m dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo a anunțat transferul extremei Jovana Mirosavljevic, sârboaică de 25 de ani provenită de la Panathinaikos.

”VOLEI FEMININ. Transfer la Dinamo! ✍🏻

Gruparea din Ștefan cel Mare se întărește cu o jucătoare de valoare, Jovana Mirosavljevic! 🇷🇸

Jovana joacă pe postul de extremă, are 25 de ani, iar ultima echipă la care a evoluat este Panathinaikos Atena. Campionatul României nu îi este străin, ea jucând pentru CSM Târgoviște în sezonul 2022-2023, atunci când a obținut medalia de argint și a ajuns în semifinalele Cupei CEV.

Jovana a mai evoluat pentru Stuttgart unde a reușit eventul în sezonul 2023-2024, OK Zeleznicar și Jedinstvo Stara Pazova.

Jovana Mirosavljevic: ”Sunt foarte fericită să ajung la Dinamo”

“Sunt foarte fericită să ajung la Dinamo. Este un club cu ambiții mari, iar eu abia aștept să dau tot ce pot și să contribui la obiectivele echipei”

Bine ai venit, Jovana! Mult succes în tricoul alb-roșu! ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ștefan cel Mare.

Dinamo și-a aflat adversara pentru sferturile CEV Cup la masculin

Dinamo, campioana en-titre din Divizia A1 masculin, nu a avut probleme în dubla cu Lokomotiv Plovdiv din CEV Cup.

Chiar dacă adversara provenea din țara vicecampioană mondială Bulgaria, trupa din Ștefan cel Mare s-a impus clar în ambele meciuri, 3-0 acasă și 3-1 în deplasare.

Aseară, dinamoviștii și-au aflat și viitoarea adversară - este vorba despre Poitiers din Franța.

Câștigătoarea dublei se va califica în sferturile de finală din CEV Cup.

”VOLEI MASCULIN. CEV Volleyball Cup - francezii de la Poitiers, adversarii din optimi

Băieții noștri și-au aflat în această seară adversarul din optimile de finală ale CEV Volleyball Cup. Jucătorii antrenați de Bogdan Tănase vor întâlni formația franceză Alterna Stade Poitevin Volley Ball, care a trecut de Panathinaikos Atena în 16-imi.

Prima manșă va avea loc la București, în Sala Dinamo, pe 20 ianuarie, iar returul o săptămână mai târziu (27-29 ianuarie) la Poitiers”, a precizat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus
Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana C&icirc;rstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
Bombă la Craiova! Filipe Coelho, dorit de o formație din Champions League
Bombă la Craiova! Filipe Coelho, dorit de o formație din Champions League
Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut
Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut
Aryna Sabalenka s-a săturat de &bdquo;nebunia&rdquo; din WTA: ce a criticat după ce a lăudat-o pe Sorana C&icirc;rstea
Aryna Sabalenka s-a săturat de „nebunia” din WTA: ce a criticat după ce a lăudat-o pe Sorana Cîrstea
E clar! FCSB va avea un nou titular din această iarnă
E clar! FCSB va avea un nou titular din această iarnă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Napoli se &icirc;ncurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: &rdquo;10.000.000&euro;. &Icirc;l cumpără echipele mari&rdquo;

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



Recomandarile redactiei
Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB: &rdquo;&Icirc;n c&acirc;teva zile urmează să ne &icirc;nțelegem&rdquo;
Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB: ”În câteva zile urmează să ne înțelegem”
Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut
Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut
Polițiștii i-au &icirc;mpiedicat pe jurnaliștii rom&acirc;ni să-i ia interviu lui Adrian Șut &icirc;n Antalya. Reporterul Pro TV, bruscat: &rdquo;Airport area&rdquo;
Polițiștii i-au împiedicat pe jurnaliștii români să-i ia interviu lui Adrian Șut în Antalya. Reporterul Pro TV, bruscat: ”Airport area”
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana C&icirc;rstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
E clar! FCSB va avea un nou titular din această iarnă
E clar! FCSB va avea un nou titular din această iarnă
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
PAOK rupe normele &icirc;n Grecia. &Icirc;ncă un rezultat magnific pentru Răzvan Lucescu
PAOK rupe normele în Grecia. Încă un rezultat magnific pentru Răzvan Lucescu
Dănuț Lupu și problemele cu justiția, o istorie de 35 de ani! A făcut &icirc;nchisoare &icirc;n Scoția și Grecia, a ascuns 80.000 de euro &icirc;n ciorapi și a condus ani la r&acirc;nd fără permis
Dănuț Lupu și problemele cu justiția, o istorie de 35 de ani! A făcut închisoare în Scoția și Grecia, a ascuns 80.000 de euro în ciorapi și a condus ani la rând fără permis
CITESTE SI
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

stirileprotv De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio &icirc;ncepe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!