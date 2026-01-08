Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Jovana a mai evoluat pentru Stuttgart unde a reușit eventul în sezonul 2023-2024, OK Zeleznicar și Jedinstvo Stara Pazova.

Jovana joacă pe postul de extremă, are 25 de ani, iar ultima echipă la care a evoluat este Panathinaikos Atena. Campionatul României nu îi este străin, ea jucând pentru CSM Târgoviște în sezonul 2022-2023, atunci când a obținut medalia de argint și a ajuns în semifinalele Cupei CEV.

Gruparea din Ștefan cel Mare se întărește cu o jucătoare de valoare, Jovana Mirosavljevic! 🇷🇸

Dinamo a anunțat transferul extremei Jovana Mirosavljevic , sârboaică de 25 de ani provenită de la Panathinaikos.

“Sunt foarte fericită să ajung la Dinamo. Este un club cu ambiții mari, iar eu abia aștept să dau tot ce pot și să contribui la obiectivele echipei”

Bine ai venit, Jovana! Mult succes în tricoul alb-roșu! ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ștefan cel Mare.

Dinamo și-a aflat adversara pentru sferturile CEV Cup la masculin



Dinamo, campioana en-titre din Divizia A1 masculin, nu a avut probleme în dubla cu Lokomotiv Plovdiv din CEV Cup.

Chiar dacă adversara provenea din țara vicecampioană mondială Bulgaria, trupa din Ștefan cel Mare s-a impus clar în ambele meciuri, 3-0 acasă și 3-1 în deplasare.

Aseară, dinamoviștii și-au aflat și viitoarea adversară - este vorba despre Poitiers din Franța.

Câștigătoarea dublei se va califica în sferturile de finală din CEV Cup.

”VOLEI MASCULIN. CEV Volleyball Cup - francezii de la Poitiers, adversarii din optimi

Băieții noștri și-au aflat în această seară adversarul din optimile de finală ale CEV Volleyball Cup. Jucătorii antrenați de Bogdan Tănase vor întâlni formația franceză Alterna Stade Poitevin Volley Ball, care a trecut de Panathinaikos Atena în 16-imi.

Prima manșă va avea loc la București, în Sala Dinamo, pe 20 ianuarie, iar returul o săptămână mai târziu (27-29 ianuarie) la Poitiers”, a precizat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

