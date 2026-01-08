Roș-albaștrii au făcut deja primul transfer în mercato de iarnă, iar gruparea patronată de Gigi Becali a pierdut și un titular, pe Adrian Șut, care pleacă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.

Andre Duarte, direct în primul ”11” la FCSB

FCSB nu duce lipsă de variante la mijlocul terenului, însă, cel mai probabil, campioana României va căuta să mai transfere un mijlocaș central.

Între timp, un lucru este sigur. Linia defensivă va arăta diferit. Andre Duarte, fotbalistul ajuns la campioana României în această iarnă, liber de contract de la Ujpest, i-a impresionat pe cei din staff-ul tehnic al lui FCSB.

Mihai Pintilii și Elias Charalambous au doar cuvinte de laudă la adresa fundașului portughez, astfel că nu mai încape nicio îndoială. Duarte va fi titular în cea de-a doua parte a sezonului și, conform GSP, sunt șanse mari ca portughezul să fie inclus în primul ”11” încă de la meciul cu FC Argeș de vineri, 16 ianuarie.

Mihai Stoica: ”Duarte ne-a impresionat pe toți!”

Chiar Mihai Stoica declara că este impresioant de felul în care Andre Duarte se prezintă, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spunea că cel mai probabil lusitanul își va face rapid loc în formula de start.

”Duarte a fost o săptămână cu noi, s-a antrenat cinci zile. Am zis să vină să își cunoască viitorii colegi, dar el s-a uitat la meciuri, îi știa pe toți. Ne-a impresionat pe toți. Nu am nicio emoție că ne-ar putea face probleme. El are totul filmat, stă bine de tot în procesul cu Ujpest. A venit să se antreneze și l-au dat afară. Probabil oamenii nu știu cum se soluționează asta la FIFA.

A ieșit foarte bine la teste. A zis că nu e pregătit, că mai are mult de recuperat, dar testele de viteză, anduranță, forță le-a trecut. Ovidiu Kurti a zis că e foarte, foarte bine. (n.r. dacă Duarte e pregătit să intre direct în primul 11 la FCSB) La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat și probabil Ngezana s-ar putea să nu vină la timp de la Cupa Africii”, spunea Mihai Stoica înainte de plecarea în cantonament.

