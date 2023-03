Sorana Cîrstea (32 ani, 74 WTA) s-a impus în faţa cehoaicei după o oră şi 31 de minute. În primul set, Karolina Muchova (26 ani, 55 WTA) a condus cu 2-0, 3-1 şi 5-3, dar Sorana Cîrstea a reuşit să întoarcă scorul şi să câştige cu 7-5. Românca a dominat actul secund, în care s-a impus cu 6-1, după o serie de cinci ghemuri.

Karolina Muchova a câştigat ambele dueluri anterioare cu Sorana Cîrstea, cu scorul 6-3, 2-6, 7-7 (9/7) în turul al treilea la US Open în 2020 şi cu 6-4, 7-6 (7/4) în optimi la Dubai anul acesta.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 96.955 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă cehoaică, pe Marketa Vondrousova, care a dispus cu 6-1, 6-2 de conaţionala Karolina Pliskova.

Sorana Cîrstea şi Marketa Vondrousova (23 ani, 103 WTA) şi-au împărţit victoriile în meciurile directe, cehoaica ieşind învingătoare cu 6-2, 6-4 în turul al treilea la Australian Open în 2021, iar Sorana Cîrstea câştigând cu 7-5, 3-6, 6-4 anul trecut în primul tur la Sankt Petersburg.

Sealed with an ACE ????@sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years! #MiamiOpen pic.twitter.com/va1U7rR9xu