Inlocuitor URIAS pentru Cosmin Contra! FRF vrea sa dea marea lovitura: un antrenor de legenda, primul pe lista lui Burleanu

Romania a pierdut meciul cu Suedia, scor 0-2, chiar la Bucuresti. Esecul de pe Arena Nationala a reprezentat si finalul campaniei de calificare. Romania nu mai are nicio sansa sa se califice la EURO 2020 din preliminarii, iar partida de luni cu Suedia va fi una doar de palmares.

Totusi, nationala mai are o sansa de calificare la EURO 2020 prin Nations League. Contractul lui Cosmin Contra expira in decembrie si, asa cum era de asteptat, criticile la adresa selectionerului s-au inmultit direct proportional cu gravitatea rezultatului de vineri seara.

FRF este nevoita sa caute acum un inlocuitor pentru Cosmin Contra, chiar daca Razvan Burleanu spune ca inca nu a luat o decizie clara in privinta actualului selectioner. Potrivit DigiSport, Mircea Lucescu are cele mai mari sanse de a fi numit selectioner. In varsta de 74 de ani, Lucescu este un vis mai vechi al Federatiei Romane de Fotbal, o dorinta care deocamdata nu a putut fi transpusa in realitate.

Burleanu: "In maximum 3 saptamani vom lua o decizie!"

Razvan Burleanu, presedintele FRF, nu a discutat cu selectionerul Cosmin Contra despre viitorul acestuia pe banca nationalei si a precizat ca o decizie va fi luata in urmatoarele saptamani.

"O decizie finala va fi luata in maximum 3 saptamani. Ceea ce ne-a lipsit cel mai mult a fost lipsa de curaj. Dorinta au avut jucatorii, dar ne-a lipsit curajul. Am avut o discutie foarte scurta cu Contra. Vom avea in Spania o discutie mai asezata. E un antrenor care si-a asumat o misiune dificila, a venit intr-un moment greu pentru nationala si un antrenor care a si-a asumat schimbul de generatii. Nici eu, nici directorul tehnic nu am discutat cu niciun antrenor. Vom discuta intai cu Cosmin Contra, asa este normal sa procedam. Sunt sigur ca niciun alt antrenor nu ar fi putut sa garanteze calificarea", a declarat Burleanu la plecarea delegatiei romane in Spania.