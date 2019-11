ROMANIA - SUEDIA, AZI, 21.45, PRO TV | Arena Nationala se umple la ora meciului! Contra asediaza Suedia cu Puscas si Keseru! Formatia de start

Romania - Suedia e LIVE LA PRO TV vineri seara de la 21:45! Toate momentele importante si reactiile in timp real sunt pe www.sport.ro!

Meciul Romania - Suedia se joaca cu casa inchisa, dupa ce toate cele 50.000 de bilete au fost vandute. Meciul se va juca cu acoperisul deschis, desi antrenamentele oficiale s-au facut cu acoperisul tras.

Suedezii se tem de scandarile rasiste ale suporterilor romani si s-au declarat pregatiti sa paraseasca terenul in cazul in care se va ajunge la asta. Selectionerul Suediei a declarat la conferinta de presa ca a discutat cu jucatorii in cazul in care se va ajunge la scandari rasiste.

"Am discutat cu jucatorii doar despre pasii pe care ii vom urma in cazul in care aceste evenimente se vor petrece. Nu facem mare caz din asta. Daca nu s-au petrecut pana acum, speram sa nu se petreaca nici la meciul cu noi", a declarat Janne Andersson.

Cosmin Contra a ales sa nu comenteze declaratiile selectionerului Suediei.

"Nu vreau sa comentez, dar in niciun caz suporterii nu sunt rasisti si poporul roman nu este rasist. Este o imagine nedreapta care s-a construit! As vrea sa vorbim despre fotbal, nu despre rasism!", a declarat Contra la conferinta de presa.

Echipa de start a Romaniei: Tatarusanu - Benzar, Rus, Nedelcearu, Bancu - Deac, Stanciu, Baluta, Mitrita - Puscas, Keseru

Florin Calinescu si Andi Moisescu comenteaza Romania - Suedia pe facebook.com/sport.ro

Florin Calinescu si Andi Moisescu se unesc pentru a comenta partida decisiva a Romaniei pentru calificarea la EURO 2020 pe facebook.com/sport.ro. Diseara, de la 21.45, suporterii nationalei vor putea urmari duelul si pe www.sport.ro.