Omul potrivit la locul potrivit! "Radoi poate ajunge la Craiova! E oltean, stie despre ce e vorba!" Reactie de ULTIMA ORA despre anuntul momentului

Mirel Radoi ar fi favoritul lui Mihai Rotaru pentru postul de antrenor al Universitatii Craiova.

Dupa ce a aparut informatia ca Mirel Radoi ar fi favorit sa o preia pe Craiova, Marius Bilasco, oficial al rivalilor de la CFR Cluj, crede ca sunt mai multi factori care fac aceasta mutare realizabila.

"Mie imi place Mirel Radoi. Am mai fost intrebat...mi-ar placea sa vad ceva oficial din partea Craiovei, sa aflam daca e ceva adevarat cu demisia lui Bergodi. Radoi e oltean, stie despre ce e vorba acolo, plus ca il consider persoana potrivita prin prisma relatiei pe care o are cu jucatorii. Este un antrenor cu un apetit ofensiv, deci sunt niste factori care te fac sa te gandesti ca Radoi poate ajunge la Universitatea", a spus Marius Bilasco, la Telekom Sport.

Pana sa discute cu Universitatea Craiova, Mirel Radoi mai are trei meciuri importante pe banca echipei nationale.

Romania va intalni, miercuri, Belarus intr-un meci amical, iar apoi urmeaza ultimele doua dueluri din Nations League, cu Norvegia si Irlanda de Nord.

In functie de evolutiile pe care echipa nationala le va avea in aceste trei meciuri, Mirel Radoi ar putea sa ia o decizie importanta cu privire la viitorul sau pe banca echipei nationale.

