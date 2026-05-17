Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, după 35 de ani de secetă în Bănie.

Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din acest meci au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Ilie Dumitrescu a numit omul care a adus titlul în Bănie: „Trebuie să fim corecți”

Ilie Dumitrescu consideră că titlul câștigat de Universitatea Craiova îi aparține în mare măsură lui Mirel Rădoi. Fostul jucător din „Generația de Aur” a punctat faptul că actualul tehnician de la Gaziantep a creionat lotul echipei din Băniei.

Ilie Dumitrescu a spus și care este marele merit la lui Felipe Coelho.

„Trebuie să fim corecți, proiectul ăsta e a lui Mirel Rădoi. El a preluat echipa asta pe final de campionat, după și-a făcut o analiză. A plecat Mitriță, dar a construit un lot valoros, la cel mai înalt nivel.

Au dublaj pe fiecare poziție, cum sunt Nsimba și Assad, iar oricare dintre ei intră se ridică la cel mai înalt nivel. Contează enorm, iar asta a contat mult și în finala Cupei, acum a făcut 4-5 schimbări, dar echipa a câștigat cu 5-0.

Proiectul ăsta fost gândit foarte bine în sistemul ăsta de trei fundași, gândit de Mirel Rădoi. Sunt de acord că au fost foarte inspirați să îl aducă pe Coelho, care a adus multă liniște.

Echipa asta arăta mai bine ofensiv cu Mirel Rădoi, dar cu Coelho a devenit încet, încet extrem de solidă.

Din punctul meu de vedere este cea mai bună echipă din acest sezon și merită pe deplin titlul”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.