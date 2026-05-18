Echipa pregătită de Flavius Stoican a primit vizita ultimei clasate, deja retrogradata Metaloglobus, la Ovidiu. La capătul celor 90 de minute, bucureștenii s-au impus cu 1-0.

Farul (25p) avea nevoie de un egal ca să evite barajul, în contextul în care Petrolul (25p) a fost spulberată de Oțelul Galați (1-5), iar FC Hermannstadt (25p) a învins-o pe FCSB cu 2-0.

Ilie Dumitrescu, oripilat după ce a văzut Farul - Metaloglobus 0-1: ”Cam asta e problema”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, susține că Farul ar fi trebuit să fructifice marile ocazii pe care le-a avut împotriva lui Metaloglobus, dar și că trebuia să existe motivare mai mare.

”Dacă nu s-au fructificat situațiile astea importante în prima parte a jocului, Ișfan, Alibec... Cunoști rezultatul de la pauză - 3-1 pentru Oțelul și om în plus - cumva, trebuie să iei în calcul că și un rezultat de egalitate poate să te facă să eviți barajul pe final de sezon.

Problema e că a fost un joc la întâmplare, haotic, fără ocazii clare”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea Digi Sport.