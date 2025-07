Il Luce 80 | Ziua în care Pele a făcut schimb de tricouri cu Mircea Lucescu: "A fost un exemplu"

Brazilia s-a impus la limită, scor 3-2, în meciul din Grupa 3. Sud-americanii au reușit să câștige Mondialul din Mexic după un parcurs fără greșeală. Noi am rămas cu amintirea unui meci în care am ținut piept uneia dintre cele mai puternice echipe din istorie.



Ziua în care Pele a făcut schimb de tricouri cu Mircea Lucescu



Pele a fost de neoprit împotriva României. Legendarul jucător a înscris două goluri în poarta noastră. Mircea Lucescu a fost fascinat de Pele și stilul său de joc.



Un moment memorabil s-a petrecut după fluierul final. Căpitanul României, Mircea Lucescu, a reușit să obțină tricoul lui Pele. De asemenea, starul brazilian a luat acasă tricoul purtat de "Il Luce".



Actualul selecționer al României a povestit recent acel moment special de la Mondialul din '70:



"Pele a fost un tip extrem de modest, de inteligent. I-au făcut teste de inteligență și au constatat că putea să facă orice altceva la cel mai înalt nivel, așa cum a fost în fotbal, dar el a rămas în amintirea oamenilor prin această modestie în afara terenului.



A fost un exemplu de comportament, din toate punctele de vedere, un jucător despre care s-a spus că a fost un talent imens, dar vreau să spun că a fost, în primul rând o muncă intensă pe care a depus-o pentru a pune în valoare talentul lui.



Fizic era perfect. Când l-am văzut la încălzire, când am jucat cu ei în 1970, erau niște atleți perfecți. Noi aveam alte calități. Ne dădeam seama de forța lor extraordinară.



E singurul tricou pe care l-am înrămat. Și, din când în când, îmi aduc aminte de perioada aceea. Am lăsat tricoul așa cum am fost. Nu l-am spălat. E cu urme de iarbă pe el. Am vrut să fie autentic", a rememorat Mircea Lucescu, într-un interviu acordat pentru Euronews.