Singurul român cu care Pele a făcut schimb de tricouri a reacționat la moartea legendei braziliene! Ce a spus Mircea Lucescu

Considerat de mulți ca fiind cel mai bun jucător din istoria fotbalului, legendarul brazilian a murit la o lună de la internarea în spital. Starea lui Pele s-a degradat în ultimele săptămâni, iar joi seară familia a confirmat decesul său.

Singurul fotbalist care a câștigat trei Cupe Mondiale a jucat și împotriva naționalei României, la Mondialul din 1970 din Mexic, pe care Brazilia l-a și câștigat. Atunci, legendarul brazilian a făcut schimb de tricouri cu un jucător român, singurul care a reușit vreodată să obțină tricoul lui Pele.

Este vorba despre Mircea Lucescu (77 ani), care și-a amintit de duelul pierdut de „tricolori” în fața naționalei Canarinho, scor 2-3. Antrenorul lui Dinamo Kiev era căpitanul României în duelul disputat pe 10 iunie 1970 la Guadalajara.

Reacția lui Mircea Lucescu după moartea lui Pele

Mircea Lucescu a vorbit despre decesul lui Pele, dezvăluind că încă are tricoul legendei braziliene, tricou pe care nici măcar nu l-a spălat după ce l-a primit.

„România are ceva de la Pelé. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă. Eram destul de aproape de el ca vârstă. Avea o imagine extraordinară, îl priveam ca pe un extraterestru.

În ianuarie 1970, cu o jumătate de an înaintea turneului final, am fost în turneu în Brazilia. Și am locuit la Plaza, pe vestita Copacabana, același hotel la care au venit și brazilienii pentru vizita medicală și testele fizice”, a declarat 'Il Luce' pentru gsp.

Tehnicianul și-a reamintit momentele întâlnirii cu Pele, pe care l-a și caracterizat.

„Am stat câteva zile împreună. Rică le-a ieșit în față și l-a luat în brațe pe Pelé, așa, mai tare, l-a strâns puțin. Am discutat atunci cu el, cu ei, ceea ce ne-a ajutat, pentru că i-am văzut cum sunt. Înainte, ne era puțin teamă de ei. Apoi, acea teamă a dispărut, chiar dacă ne-au impresionat cu constituția lor fizică. Nu eram obișnuiți să vedem brazilieni atât de bine fizic, chiar și cei mici, cu musculatura dezvoltată...

Avea tot ce îi trebuie pentru marea performanță, la cel mai bun nivel. Tehnic, fizic, tactic, totul era la înălțime. Am mai spus, era ca Michael Jordan, un lider. Fantastic pe teren. De-o exigență maximă cu el și cu coechipierii. Chiar rău cu colegii, nu mai zic de adversari, pentru că nu accepta altceva decât victoria”, a adăugat antrenorul.

Cum a fost Pele împotriva României și momentul în care Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu el

Antrenorul a vorbit și despre meciul direct, dezvăluind că deși coechipierii săi îl admirau și tratau cu respect pe cel care avea două titluri mondiale până în acel punct, Liță Dumitru și-a luat în serios rolul și „l-a pus jos” în câteva rânduri pe Pele. Totodată, Mircea Lucescu a povestit și cum a ajuns să facă schimb de tricouri cu legenda braziliană.

„Liță, la doar 20 de ani, n-a avut nicio reticență să-l pună jos. Pentru el, nu exista respect când vorbea de Pelé. Și Pelé a apreciat răspunsul lui Liță. Era foarte rău, și scuipa, și ținea, și lovea, orice pentru a avea controlul mingii. Folosea toate mijloacele, și cu corpul, și cu mâinile...

Nu-mi mai amintesc dacă vorbisem cu el dinaintea partidei sau pur și simplu ne-am nimerit unul lângă altul, acolo, în iarbă. Tricoul meu, cel pe care i l-am oferit lui Pelé, am înțeles că a fost expus de FIFA la muzeul fotbalului de la Moscova, la Mondialul din 2018. Probabil că l-a donat cineva”, a spus Lucescu pentru sursa citată.

Echipele de start din România - Brazilia 2-3

România: Adamache - Sătmăreanu, Dumitru, Lupescu, Mocanu - Dembrovschi (gol 84'), Nunweiler, Dinu, Lucescu - Dumitrache (gol 34'), Neagu

Rezerve: Rică Răducanu, Gheorghe Gornea - Gheorghe Tătaru, Nicolae Pescaru, Flavius Domide, Dan Coe, Augustin Deleanu, Mihai Ivăncescu, Laszlo Gergely, Nicolae Dobrin, Marin Tufan

Antrenor: Angelo Niculescu

Brazilia: Felix - Carlos Alberto, Fontana, Brito, Everaldo - Jairzinho (gol 22'), Clodoaldo, Piazza, Paulo Cesar - Pele (gol 19', 67'), Tostao

Rezerve: Ado, Emerson Leao - Roberto, Baldocchi, Joel Camargo, Marco Antonio, Ze Maria, Gerson, Roberto Rivelino, Edu, Dada Maravilha

Antrenor: Mario Zagallo