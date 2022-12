„Coșmarul” lui Pele la Campionatul Mondial din 1970 a fost un român: „Intram kamikaze la fiecare duel! M-a scuipat!”

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut de întreaga lume ca Pele, a murit pe 29 decembrie, la vârsta de 82 de ani. Cancerul de colon a fost ultimul adversar al superstarului brazilian, care s-a stins din viață la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo.

Liță Dumitru a fost scuipat și înjurat de către Pele la Campionatul Mondial din 1970

Pele s-a înfruntat cu România la Campionatul Mondial din 1970, când sud-americanii s-au impus cu 3-2, grație unei duble a legendarului brazilian.

Acea partidă a fost cu totul aparte pentru Liță Dumitru (72 ani). Fostul mijlocaș al Rapidului și al Stelei București a fost delegat de către Angelo Niculescu să-l marcheze pe Pele. Fostul internațional român s-a achitat cu brio de sarcini, golgheterul Braziliei declarând că a fost cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit la acel turneu final. Doar că Liță Dumitru a rămas cu alte amintiri de la Brazilia - România, din grupele Campionatul Mondial din 1970.

„Primele 30 de minute au fost infernale. A fost intervalul în care am jucat altceva decât fotbalul pe care îl știam eu. Intram practic kamikaze la fiecare duel cu el. Îi luam mingea, mă mai dribla, îi luam iarăși mingea. După o jumătate de oră am văzut că nu e imbatabil și apoi am început să joc și ceea ce știam eu.

Mă depășise, se lansase, era clar că n-am cum să-i mai iau mingea și atunci am făcut un atac brutal, din spate, un clește, direct pe picioarele lui. Mi-am luat "galben”, dar cred că meritam „roșu”. Știu că nea Angelo a dat fiecărui jucător, înainte de meci, o foaie pe care erau scrise calitățile și defectele adversarului direct. Pe foaia mea, la Pele, erau doar calități și un singur defect: poate fi agasat prin vorbe și prin agresivitate. S-a ridicat, mi-a zis 'Putana', apoi m-a scuipat”, a declart Liță Dumitru pentru gsp.

Cariera impresionantă a lui Pele

Edson Arantes do Nascimento a semnat primul său contract la vârsta de 15 ani, cu Santos, alături de care a cucerit numeroase trofee, printre care şi două Cupe Intercontinentale (1962, contra Benficăi, şi în 1963, contra lui AC Milan).

A mai câştigat de două ori Copa Libertadores (1962, 1963), zece titluri de campion al statului Sao Paulo (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973), a fost de 11 ori golgheter al campionatului Paulista - 1957 (17 goluri), 1958 (58), 1959 (46), 1960 (32), 1961 (47), 1962 (37), 1963 (22), 1964 (34), 1965 (49), 1969 (26), 1973 (11), a câştigat cinci Cupe ale Braziliei (1961, 1962, 1963, 1964, 1965) şi un titlu de campion al Statelor Unite (1977).

Însă, cele mai prestigioase trofee obținute au fost în 1958, 1962 și 1970, când a câștigat cu naționala Braziliei trei ediții ale Campionatului Mondial.