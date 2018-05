"Ianis trebuia sa fie convocat in lotul Romaniei!" Iordanescu, despre conflictul Hagi - Contra

Fostul selectioner Anghel Iordanescu e de parere ca Ianis Hagi merita sa fie inclus in lotul Romaniei pentru meciurile cu Chile si Finlanda.

Anghel Iordanescu spune ca Ianis putea fi inclus in cele doua meciuri pe care Romania urmeaza sa le joace, cu Chile si Finlanda.

"Contra nu trebuie sa faca selectia la indemnul lui Hagi, dar in acelasi timp va pot spune ca poate Ianis Hagi trebuia sa fie inclus in acel numar de jucatori tineri care au fost promovati, pentru ca a avut un sezon extraordinar de bun la Viitorul, fiind jucatorul care a tras echipa dupa el."

"Nu stiu daca Ianis merita acum sa fie titular la nationala, dar cred ca in lotul largit putea fi", a spus Iordanescu la Ora exacta in sport.

Fostul selectioner s-a ferit sa comenteze declaratiile lui Razvan Lucescu, conform carora selectiile de la echipa nationala ar fi fost, si sunt in continuare, comandate, chiar daca Anghel Iordanescu a fost vizat si el, indirect, de aceste dezvaluiri.

"Este opinia lui Razvan, eu nu vrea sa comentez asa ceva. Este opinia unui fost selectioner, dar asta nu inseamna ca are si dreptate. Eu il admir foarte mult pe Razvan Lucescu, el este unul dintre marii nostri antrenori in acest moment. Are dreptul sa faca orice declaratii si trebuie sa ii respectam opinia."

"Asa cum am facut eu selectia, am avut cele mai mari rezultate la nivel de echipa nationala."

"Intrebati-i punctual pe Razvan Lucescu si Hagi ce vor ei sa spuna.", a mai spus Iordanescu la PRO X.