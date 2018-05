"Niste aberatii!" Razvan Lucescu, pus la zid dupa ce a spus ca selectia de la nationala este comandata

Lucescu Jr a spus ca pentru el, ca antrenor, echipa nationala nu mai exista.

Vivi Rachita, fost secund in staff-ul lui Victor Piturca la echipa nationala, catalogheaza drept "aberatii" declaratiile lui Razvan Lucescu.

Lucescu Jr a spus recent, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, ca pentru el echipa nationala nu mai exista, pentru ca selectiile sunt comandate de impresari, care ar folosi astfel in interes personal nationala.

"Niste aberatii! Stiu ce se intampla la echipa nationala, am lucrat acolo. Nimeni, nici din Federatie, nu isi permitea sa intre in birourile staff-ului. Selectia se face in urma analizelor meciurilor, a jucatorilor pe care ii avem in vizor."

"Mergem si vedem toate meciurile jucatorilor care evolueaza in strainatate si in functie de adversarul pe care urmeaza sa il intalnim punem la dispozitie selectionerului o lista de jucatori selectionabili, fiecare venim cu argumente pro si contra, de ce l-am convocat pe x si nu l-am convocat pe y, iar la sfarsit selectionerul face lista", a spus Rachita la Ora Exacta in sport.

"Pentru mine, ca antrenor si ca profesionist, echipa nationala nu exista! Am inteles asta din experienta pe care am avut-o. Nationala e folosita de absolut toti in interesul personal al fiecaruia. E folosita de impresari care vor sa-si impinga jucatorii in lot, de conducatori de cluburi care cauta si ei sa aiba fotbalisti convocati pentru ca astfel sa le ridice cotele" - Razvan Lucescu (Gazeta)