Probleme de-astea sa tot ai! Fabulos! Real Madrid isi baga camera de trofee in renovare pentru ca nu are unde sa puna a 13-a Liga a Campionilor

Real Madrid a castigat a treia Liga a Campionilor la rand si pe a 13-a din istoria clubului.

Real Madrid a triumfat pentru al treilea an consecutiv in Liga Campionilor. Madrilenii au invins-o pe Liverpool cu 3-1, pe stadionul olimpic din Kiev.

Ajunsa la 13 Ligi ale Campionilor, record in fotbalul european, Real Madrid are o problema: nu mai are unde sa puna trofeul!

MARCA scrie ca Real a marit camera speciala pentru trofeele Ligii acum patru ani, dupa triumful de la Lisabona. Atunci, sefii gruparii au comandat adaugarea altor doua spatii pentru trofee.

De atunci, Realul a castigat, insa, alte 3 trofee, astfel ca va trebui sa angajeze din nou o firma care sa mareasca spatiul din acea zona a muzeului clubului.

Trofeele castigate de Real Madrid

1956: Real Madrid 4-3 Stade Reims (finala jucata la Paris)

1957: Real Madrid 2-0 Fiorentina (finala jucata la Madrid)

1958: Real Madrid 3-2 AC Milan (finala jucata la Bruxelles)

1959: Real Madrid 2-0 Stade Reims (finala jucata la Stuttgart)

1966: Real Madrid 2-1 Partizan Belgrad (finala jucata la Bruxelles)

1998: Real Madrid 1-0 Juventus (finala jucata la Amsterdam)

2000: Real Madrid 3-0 Valencia (finala jucata la Paris)

2002: Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen (finala jucata la Glasgow)

2014: Real Madrid 4-1 Atletico Madrid (finala jucata la Lisabona)

2016: Real Madrid 1-1 (5-3) Atletico Madrid (finala jucata la Milano)

2017: Real Madrid 4-1 Juventus (finala jucata la Cardiff)

2018: Real Madrid 3-1 Liverpool (finala jucata la Kiev)