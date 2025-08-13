Liber de contract după ce Rangers a refuzat să îi ofere o nouă înțelegere, Ianis Hagi este în căutarea unei noi echipe. În ultimele săptămâni s-a vehiculat că internaționalul roman are pe masa mai multe oferte, însă deocamdată fiul lui Gheorghe Hagi nu a luat o decizie.

Polonezii susțin că nu sunt șanse ca Ianis Hagi să semneze cu Legia

Singurul club din străinătate care și-a manifestat public interesul pentru internaționalul român a fost Legia Varșovia, însă Ianis Hagi a refuzat oferta, nemulțumit de bonusul la semnătură pe care l-ar fi încasat. Câteva săptămâni mai târziu, varianta Legia Varșovia a apărut din nou în prim plan, însă polonezii susțin ca, pentru a ajunge la un acord, Ianis Hagi trebuie să renunțe la pretențiile financiare.

Pe lângă un salariu generos, fotbalistul român își dorește și un milion de euro la semnătură în condițiile în care este jucător liber de contract.

Glosztrybuny.pl scrie însă că este exclus ca Ianis Hagi să semneze cu echipa antrenată de Edi Iordănescu, deoarece surse apropiate clubului susțin că situația financiară a echipei este atât de dificilă încât Legia nu își poate permite să îi facă pe plac internaționalului român.

”Subiectul legat de fiul legendarului fotbalist român revine de câteva săptămâni. Românii au relatat chiar despre presupuse discuții între Hagi și Legia. Din păcate, realitatea este la fel de dură și în acest caz.

Așa cum le-a fost spus jurnaliștilor de la Lazienkowska: ‘Situația financiară a clubului este atât de proastă, încât Legia nu are nicio șansă’. Deși Legia ar fi o opțiune bună pentru român, pretențiile sale financiare sunt prohibitive”, a scris glosztrybuny.pl.

