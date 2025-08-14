Mijlocașul naționalei a explicat de ce nu s-a grăbit să semneze un nou angajament și a pus capăt speculațiilor.



Liber de contract după 5 ani în care a fost sub contract cu Rangers, Ianis Hagi este unul dintre cei mai vânați fotbaliști români ai verii. Cu toate acestea, el a preferat să analizeze cu atenție toate opțiunile și a recunoscut că nu vrea să ia o decizie pripită, chiar dacă a pierdut o parte importantă din perioada de pregătire.



Mijlocașul a dezvăluit că se sfătuiește des cu Mircea Lucescu și că obiectivul său principal este să găsească un mediu în care să poată progresa.



"Nu vreau să mă grăbesc și sper să fiu inspirat. Voi lua o decizie în perioada următoare și-mi doresc să reîncep cu dreptul. Vreau să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare. Sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare. Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim", a spus Ianis Hagi, pentru GSP.



Acesta a punctat că nu va face un pas înainte până nu va fi complet convins: "Atât timp cât nu simt că este decizia corectă, nu voi forța. Totul va veni la timpul potrivit".



Pretenții de star: negocieri eșuate în Polonia



Una dintre pistele vehiculate intens în această vară a fost Legia Varșovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, care l-a dorit cu insistență. Mutarea a picat, iar presa din Polonia a scos la iveală detaliile financiare care au blocat negocierile.



Publicația Sport.tvp.pl scrie că pretențiile financiare ale internaționalului român au fost considerate prea mari pentru bugetul clubului polonez. Potrivit sursei citate, Hagi ar fi solicitat un salariu anual de 800.000 de euro, la care s-ar fi adăugat un bonus la semnătură în valoare de un milion de euro.



"Încă de la începutul lunilor iunie și iulie, era clar că mijlocașul spera la o mutare într-una dintre primele cinci ligi și ar dori, de asemenea, să câștige peste 800.000 de euro pe an", au notat jurnaliștii polonezi.

