Mai întâi, tricolorii vor disputa pe 5 septembrie un amical cu reprezentativa Canadei, iar, pe 9 septembrie, urmează meciul cu adevărat important pentru prima reprezentativă, cu Cipru, în preliminariile pentru Cupa Mondială.

Ianis Hagi și Florin Niță nu au fost incluși pe lista preliminară de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, a anunțat vineri lista preliminară a stranierilor. Prima noutate este faptul că Florin Niță, portarul titular al primei reprezentative, nu a fost trecut pe lista preliminară, în contextul în care nu are încă o echipă după despărțirea de Damac. În locul experimentatului portar, apare Răzvan Sava, jucătorul celor de la Udinese.

De pe lista preliminară lipsește și Ianis Hagi, aflat și el într-o situație delicată după despărțirea de Rangers. Internaționalul român nu și-a găsit încă o echipă, chiar dacă s-a vehiculat că are pe masă mai multe oferte.

Lotul preliminar al României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

