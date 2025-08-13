Raul Rusescu l-a criticat pe Ianis Hagi pentru faptul că internaționalul român ezită să semneze cu un nou club, nemulțumit fiind de ofertele pe care le are pe masă.

Raul Rusescu: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!”

Fostul jucător de la Steaua spune că Hagi Jr ar trebui să își găsească un club la care să joace cât mai repede, deoarece ar putea rămâne curând fără opțiuni.

”Problema cu Ianis Hagi e una complexă. Chiar nu știu ce își dorește de la cariera lui. Deja suntem la jumătatea lui august și nu ai semnat, ceva nu e OK. Nu înțeleg cum poți fi selectiv când performanțele tale sportive nu sunt la cel mai înalt nivel. Dacă nu ești mulțumit de oferte, ajungi să revii în România la 1 septembrie.

Crezi că cei de la PSV nu au avut și un ochi pentru Hagi, în timp ce îl monitorizau pe Dennis Man? PSV a făcut o comparație, eu așa mă gândesc. În momentul în care un român care joacă pe o poziție similară cu a ta se transferă pe 8 milioane de euro și tu nu ai echipă, ceva e în neregulă. Ianis Hagi ar trebui să-și regândească strategia, cât mai are timp. Dacă ai trecut de septembrie și tot nu ai club, când mai joci, în noiembrie?!”, a spus Rusescu, potrivit GSP.

Ce îl supără pe fostul atacant este faptul că Mircea Lucescu va miza în continuare pe Ianis Hagi la meciurile echipei naționale, chiar și în condițiile în care fiul lui Gheorghe Hagi nu are încă un club, lucru pe care Rusescu nu îl consideră a fi în regulă.

”Mircea Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi la echipa națională, n-am niciun dubiu. A ajutat naționala atunci când a intrat pe teren. În plus, el a mai fost într-o situație similară, când juca pentru echipa a doua a celor de la Rangers.

Și era convocat. Așa cred că va fi și acum, deși nu mi se pare corect să fie convocat dacă nu e la un club. Bineînțeles, dacă între timp va semna și va juca, lucrurile se schimbă”, a continuat Raul Rusescu.

Echipa națională a României va juca în luna septembrie o nouă partidă în preliminariile pentru Cupa Mondială, cu Cipru. Înainte, ”tricolorii” vor disputa un meci amical împotriva Canadei.

