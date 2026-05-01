Marți, 2 iunie, ora 20:00, ora României, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe stadion „Mikheil Meskhi”, într-un meci amical. Hagi debutează la naționala României. Cât costă biletele pentru primul meci al "Regelui" Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români. Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30. Sunt disponibile pentru suporterii români 1.326 de bilete.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Cariera fotbalistică a lui Gheorghe Hagi a început la Farul Constanța și a continuat spectaculos la Sportul Studențesc, unde talentul său l-a propulsat rapid către marea performanță. Transferul la Steaua București a fost momentul în care Hagi a început să colecționeze trofee, câștigând trei titluri de campion al României și trei Cupe ale României, dar și Supercupa Europei, chiar la debutul său, marcând golul decisiv împotriva lui Dinamo Kiev. Recunoașterea internațională a venit natural prin transferul la Real Madrid, unde a petrecut doi ani și a câștigat o Supercupă a Spaniei, înainte de a pleca în Italia, la Brescia, echipă pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A. După o revenire de răsunet în Spania, de data aceasta la FC Barcelona, unde și-a mai adăugat în palmares o Supercupă a Spaniei, Hagi a ales destinația care avea să îi definească finalul de carieră la nivel de club: Galatasaray Istanbul. În Turcia, el a devenit un adevărat idol, cucerind patru titluri consecutive de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe, dar mai ales Cupa UEFA și Supercupa Europei în anul 2000, performanțe care au rămas de neegalat în istoria fotbalului turc.

La nivelul echipei naționale, a adunat 125 de selecții și deține recordul de 35 de goluri marcate, record pe care îl împarte cu Adrian Mutu. Hagi a participat cu România la trei ediții ale Cupei Mondiale în 1990, 1994 și 1998, precum și la trei Campionate Europene în 1984, 1996 și 2000, fiind dirijorul celei mai de succes perioade din istoria tricolorilor. Hagi debutează la naționala României. Cariera Regelui Tranziția către banca tehnică a început chiar la echipa națională a României în 2001, apoi în Turcia, la Galatasaray, unde a câștigat Cupa Turciei ca antrenor în 2005, și la Bursaspor. În țară, a pregătit echipe precum Politehnica Timișoara și FCSB, însă cel mai ambițios și de succes proiect al său rămâne cel de la malul mării. Fondator al propriei academii, Hagi a antrenat Viitorul Constanța (club devenit ulterior Farul Constanța), reușind să transforme o echipă de tineri în campioana României de două ori, în 2017 și 2023, adăugându-și în vitrină și o Cupă a României și o Supercupă.