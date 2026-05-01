Hagi debutează la naționala României. Cât costă biletele pentru primul meci al "Regelui"

Hagi a fost numit luna trecută selecționer al reprezentativei României.

  • Marți, 2 iunie, ora 20:00, ora României, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe stadion „Mikheil Meskhi”, într-un meci amical.

Hagi debutează la naționala României. Cât costă biletele pentru primul meci al "Regelui"

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români.

Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30. Sunt disponibile pentru suporterii români 1.326 de bilete.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Cariera fotbalistică a lui Gheorghe Hagi a început la Farul Constanța și a continuat spectaculos la Sportul Studențesc, unde talentul său l-a propulsat rapid către marea performanță. Transferul la Steaua București a fost momentul în care Hagi a început să colecționeze trofee, câștigând trei titluri de campion al României și trei Cupe ale României, dar și Supercupa Europei, chiar la debutul său, marcând golul decisiv împotriva lui Dinamo Kiev.

Recunoașterea internațională a venit natural prin transferul la Real Madrid, unde a petrecut doi ani și a câștigat o Supercupă a Spaniei, înainte de a pleca în Italia, la Brescia, echipă pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A. După o revenire de răsunet în Spania, de data aceasta la FC Barcelona, unde și-a mai adăugat în palmares o Supercupă a Spaniei, Hagi a ales destinația care avea să îi definească finalul de carieră la nivel de club: Galatasaray Istanbul.

În Turcia, el a devenit un adevărat idol, cucerind patru titluri consecutive de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe, dar mai ales Cupa UEFA și Supercupa Europei în anul 2000, performanțe care au rămas de neegalat în istoria fotbalului turc.

La nivelul echipei naționale, a adunat 125 de selecții și deține recordul de 35 de goluri marcate, record pe care îl împarte cu Adrian Mutu. Hagi a participat cu România la trei ediții ale Cupei Mondiale în 1990, 1994 și 1998, precum și la trei Campionate Europene în 1984, 1996 și 2000, fiind dirijorul celei mai de succes perioade din istoria tricolorilor.

Hagi debutează la naționala României. Cariera Regelui

Tranziția către banca tehnică a început chiar la echipa națională a României în 2001, apoi în Turcia, la Galatasaray, unde a câștigat Cupa Turciei ca antrenor în 2005, și la Bursaspor. În țară, a pregătit echipe precum Politehnica Timișoara și FCSB, însă cel mai ambițios și de succes proiect al său rămâne cel de la malul mării. Fondator al propriei academii, Hagi a antrenat Viitorul Constanța (club devenit ulterior Farul Constanța), reușind să transforme o echipă de tineri în campioana României de două ori, în 2017 și 2023, adăugându-și în vitrină și o Cupă a României și o Supercupă.

Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Românul care a dat probe pe Camp Nou la 16 ani și-a văzut visul cu ochii: a ajuns, după mulți ani, la Barcelona
Leeds United - Burnley, de la ora 22:00 pe VOYO! Începe etapa 35 din Premier League
Filipe Coelho, schimbare majoră de strategie pentru Universitatea Craiova - Dinamo: „Am pregătit ceva diferit”
Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv
Newcastle United vrea să transfere doi portari tineri și plătește o avere pentru aducerea lor. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Alysha Newman a fost suspendată 20 de luni! Care e motivul
Barcelona, la un pas să aducă un superstar gratis! Totul depinde de catalani
"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
Bergodi nu capitulează! Ce a zis italianul înainte de U Cluj - FC Argeș
MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"



"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
Alysha Newman a fost suspendată 20 de luni! Care e motivul
Barcelona, la un pas să aducă un superstar gratis! Totul depinde de catalani
Moment rar la FCSB: cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda
FK Csikszereda - FCSB pentru Conference League, pe Sport.ro de la ora 20:30! Echipele de start
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
România își cunoaște adversarele din luna iunie!
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea
Scump, dom'le, scump! Cât costă biletele la meciurile de acasă ale României din Liga Națiunilor
stirileprotv Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

