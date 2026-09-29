Actualul lot nu arată ca unul înfometat de calificări și victorii

După un start ratat de campanie și cu un joc care lasă destul de mult de dorit, fanii "tricolorilor" pot explora lista jucătorilor lăsați acasă pentru cele patru meciuri din Nations League, ca să vadă dacă o altă selecție ar putea aduce plusuri. Actualul lot nu arată ca unul înfometat de calificări și victorii.

În condițiile în care mulți convocați cred că au locul în lot asigurat și par să nu mai depună efortul necesar ca să-și păstreze această onoare, e normal ca opinia publică să se întrebe dacă nu ar avea loc în lotul lărgit și alți jucători, printre care, de exemplu, Ianis Stoica, Kevin Ciubotaru, Alex Mățan, Alex Ișfan, Paul Anton și Marius Corbu, ultimii doi fiind campion și vicecampion în Ungaria.

Primul "11" al fotbaliștilor neconvocați:

Răzvan Sava (CSU Craiova) - Mihai Butean (Vojvodina Novi Sad), Andrei Chindriș (Lokomotiv Plovdiv), Umit Akdag (Beșiktaș), Kevin Ciubotaru (Dundee United) - Adrian Șut (Levadiakos), Paul Anton (Gyori ETO) - Alexandru Dobre (FC Rapid), Marius Corbu (Ferencvaros), Ianis Stoica (Estrella Amadora) - Alexandru Ișfan (Real Oviedo)