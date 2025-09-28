România se pregătește pentru dubla din octombrie, cu Moldova (amical, 9 octombrie) și Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie).



Giovanni Becali a intervenit în discuția despre titularii din poartă. Vărul lui Gigi Becali susține că Ștefan Târnovanu merită să fie titular la echipa națională.



Giovanni Becali: „S-a făcut o nedreptate!”



Becali a explicat că experiența lui Târnovanu din campionat și în cupele europene îl recomandă pentru a apăra poarta naționalei în meciul decisiv cu Austria.



”Târnovanu nu e numai de acum, dar de vreo trei ani, eu zic de trei ani... I s-a făcut o nedreptate la echipa națională. Să nu uităm că a câștigat campionatul, a mers în optimile Europa League, dar rezervele eterne joacă titulari... Târnovanu e unul dintre cei mai buni portari români în momentul actual”, a spus Ioan Becali la Digi Sport.



Portarul de 25 de ani are 3 selecții pentru România și o cotă de piață de 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Lista preliminară cu 22 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate



PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

