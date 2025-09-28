FCSB are nevoie urgentă de o victorie în Superligă, iar Gigi Becali a promis că va trimite pe teren cel mai bun „11” disponibil pentru duelul cu Oțelul Galați.



Patronul campioanei a spus cu o zi înainte de meci că Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan vor fi titulari, iar promisiunea a fost respectată.



Campioana României nu a mai câștigat în campionat din etapa a doua și se află pe locul 13, cu doar 7 puncte, la 17 puncte de liderul Universitatea Craiova.



Cum arată echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - B. Alhassan, Fl. Tănase - Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheş, Cisotti, Oct. Popescu, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous



Oţelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Murria, Conrado - P. Nuno, Lameira, K. Paulo - Sandu, Patrick, Andrezinho